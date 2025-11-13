Los mejores planes para disfrutar noviembre en Tenerife: rutas gastronómicas, aperturas y Navidad

El mes de noviembre ha llegado cargado de planes culturales, gastronómicos y festivos para los ciudadanos. Desde actividades gratuitas hasta grandes eventos gastronómicos o los esperados encendidos navideños.

La isla se prepara para exprimir al máximo los eventos y fomentar la economía local.

Mes del Vino (La Laguna)

La Laguna acoge durante todo el mes catas, exposiciones, teatros y rutas guiadas con copa incluida, dentro del programa del Mes del Vino Tacoronte - Acentejo.

La mayoría de actividades son gratuitas, pero requieren de inscripción previa en lalagunaapie.es.

El jueves 27 de noviembre se celebrará la `Noche en tinto´ en los alrededores de la plaza de La Concepción, donde se podrá degustar el vino de la última cosecha en un gran ambiente de reencuentros entre vecinos y vecinas de La Laguna, visitantes y amantes, en general, del buen vino.

Un grupo brinda con copas de vino. / Canva

Apertura Zulay en La Laguna

Zulay continua su expansión y abrirá un nuevo establecimiento en San Cristóbal de La Laguna el próximo sábado 15 de noviembre, a partir de las 10:00 horas, en la calle Viana, 25.

La firma ha anunciado que los primeros 50 clientes recibirán un panettone de regalo, además de otras sorpresas durante la jornada.

Ruta del Bocadillazo

Vuelve la segunda edición de la Ruta del Bocadillazo a Santa Cruz de Tenerife con el objetivo de dar visibilidad a los establecimientos y que capten la atención de más clientes, formando parte de una campaña que celebra la creatividad gastronómica. Se celebrará en el Distrito Suroeste del 26 de noviembre al 21 de diciembre de 2025.

Este evento gastronómico invita a los vecinos a apoyar la restauración de la zona, disfrutando de una propuesta culinaria original en la que los bocadillos se convierten en los protagonistas. Un plan perfecto para compartir con amigos y familia, mientras se impulsa el comercio y la gastronomía local de Santa Cruz.

Algunos de los bocadillos que se podrán degustar en la Ruta del Bocadillazo en Santa Cruz / Ruta del Bocadillazo

Encendido de luces en La Laguna

En San Cristóbal de La Laguna el encendido de luces de Navidad se llevará a cabo el próximo 28 de noviembre, coincidiendo con la víspera de La Noche en Blanco.

La ciudad contará con miles de luces, actos culturales y ambiente festivo en el casco histórico.

LNBLaguna y Feria de Tapas y Vinos

Santa Cruz celebrará el próximo 29 de noviembre un encuentro gastronómico en el Parque La Granja, que incluirá tapas, vinos, música y actividades para todos los públicos. Un evento perfecto para cerrar el mes entre buena comida y ambiente festivo.