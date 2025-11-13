El Gobierno de Canarias responde a la pregunta que se hacen todos los padres de la provincia de Santa Cruz de Tenerife : ¿Hay clase mañana viernes?

Todos los padres estaban esperando este comunicado como agua de mayo o, en este caso, de noviembre. La Consejería de Educación ha confirmado finalmente la situación escolar para mañana, viernes 14, respecto si los menores y estudiantes tendrán que ir a clases en las guarderías, colegios, institutos y universidades de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Debido a la suspensión de clases hoy por la borrasca Claudia, los alumnos de todos los centros educativos de la provincia han tenido que impartir lecciones de forma telemática o, en algunos casos, se les ha cancelado la jornada lectiva.

El Día

Durante la mañana, se han continuado registrando lluvias y tormentas en diversas zonas del archipiélago, confirmando que la decisión tomada ayer fue acertada. No obstante, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) empezará a desactivar los avisos desde el mediodía en algunas islas y los cancelará por completo esta noche.

Por eso, tras la reunión mantenida por las autoridades esta misma mañana, y después de comprobar que mañana no hay avisos meteorológicos activados, la Consejería de Educación ha confirmado que mañana sí habrá clase en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y en toda Canarias.

Si todo sigue igual, la borrasca Claudia pasará y mañana ya llegará el buen tiempo al archipiélago.