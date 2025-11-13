Encuentra la gasolina y el gasoil con el precio más bajo este jueves en Santa Cruz de Tenerife

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife los mejores precios de carburante de hoy, jueves 13 de noviembre, son los siguientes.

Para el gasoil más barato en Santa Cruz de Tenerife hay que ir a la estación SHELL LOS REALEJOS de Los Realejos, Carretera General La Zamora 22, en la isla de Tenerife, con el Gasóleo A a 0,959€ el litro. La segunda opción más barata es a 0,985€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, en la isla de Tenerife.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife encontramos la Gasolina 98 más barata en la isla de Tenerife, en Los Realejos, Carretera General La Zamora 22, con la Gasolina 98 a 1,089€ el litro en la estación de servicio SHELL LOS REALEJOS. La segunda mejor opción de toda la provincia está en la TGAS-TU TRÉBOL de la isla de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, con un precio de 1,100€ el litro de Gasolina 98.

Para repostar con la Gasolina 95 más barata de la provincia de Santa Cruz de Tenerife habrá que ir a Los Realejos, en la isla de Tenerife, Carretera General La Zamora 22, donde la gasolinera SHELL LOS REALEJOS tiene la Gasolina 95 a 0,959€ el litro. Otra opción barata para la provincia es la estación DISA LOS MAJUELOS de San Cristóbal de La Laguna, Avenida Los Majuelos, 26 en la isla de Tenerife, con el litro de Gasolina 95 a 0,979€.

La gasolina más barata de este jueves en La Palma

La Palma tiene hoy, jueves 13 de noviembre, la Gasolina 95 más barata en Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, en la estación de servicio PLENERGY a 1,159€ el litro. La segunda más económica de la isla de La Palma estaría en Fuencaliente de la Palma, PCAN, en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, donde el litro está a 1,235€.

En cuanto el diésel más barato de La Palma, la estación de servicio PLENERGY de Santa Cruz de la Palma en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N tiene un precio de 1,167€ el litro.

La estación de PCAN en Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de La Palma, a 1,343€ el litro. Otra opción está en Santa Cruz de la Palma, Avenida los Indianos, en la estación DISA a 1,349€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en El Hierro

El Gasóleo A más barato de El Hierro está en la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55 en el municipio de Frontera a 1,392€ el litro. La segunda opción más barata es la estación DISA VALVERDE de Calle de la Constitución, 22 en Valverde a 1,419€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de El Hierro se encuentra en el municipio de Valverde, en la estación de servicio DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22, a 1,519€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA FRONTERA en Carretera General Tigaday de Frontera a 1,519€ el litro.

La estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55 en el municipio de Frontera es la más barata de El Hierro para la Gasolina 95, a 1,361€ el litro, seguida por la estación DISA VALVERDE de Calle de la Constitución, 22 del municipio de Valverde a 1,399€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en La Gomera

La Gomera tiene hoy, jueves 13 de noviembre, la Gasolina 95 más barata en San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, en la estación de servicio SAN SEBASTIAN a 1,429€ el litro. La segunda más económica de la isla de La Gomera estaría en San Sebastián de la Gomera, DISA MUELLE GOMERA, en Paseo Fred Olsen, 3, donde el litro está a 1,429€.

La estación de SAN SEBASTIAN en San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de La Gomera, a 1,489€ el litro. Otra opción está en San Sebastián de la Gomera, Paseo Fred Olsen, 3, en la estación DISA MUELLE GOMERA a 1,489€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de La Gomera, la estación de servicio SAN SEBASTIAN de San Sebastián de la Gomera en Avenida de Colón tiene un precio de 1,369€ el litro.

