Canarias sigue en alerta por la borrasca 'Claudia': se esperan vientos de hasta 100 km/h, olas de cuatro metros y chubascos tormentosos

La borrasca 'Claudia' se resiste a abandonar Canarias. Después de una noche relativamente tranquila, a las Islas todavía le esperan unas horas pendientes del cielo. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha ampliado este jueves los avisos por fenómenos adversos que abarcan tormentas, lluvias intensas, viento y oleaje en casi todas las Islas.

La previsión para las próximas horas incluye aparato tormentoso en todas las Islas excepto La Palma, La Gomera y El Hierro, aunque en el caso de Tenerife se limita al área metropolitana. Es más, esta zona tinerfeña será de las más afectadas por el próximo embiste de la borrasca.

En concreto, la Aemet apunta a tormentas que podrían organizarse en línea y recomienda estar especialmente pendiente en Anaga, donde las lluvias se podrían tornar en chubascos tormentosos. Las precipitaciones serán el peor elemento de esta segunda fase del fenómeno meteorológico, pero no hay que perder de vista también el viento, que alcanzará al menos 80 kilómetros por hora en Gran Canaria y Tenerife y superar incluso los 100 kilómetros por hora en las cumbres de La Palma y Tenerife.

En cuanto al mar, el aviso amarillo por fenómenos costeros adversos está fijado para casi todo el Archipiélago, si bien el litoral más afectado será el oeste de La Palma, en donde se esperan olas de hasta cuatro metros de altura.

Previsión para este viernes

En cuanto a la situación de mañana viernes, la Aemet confía en que la borrasca Claudia termine de abandonar el cielo canario aunque seguirá habiendo tiempo inestable. Así, aunque durante la primera mitad del día no se esperan fenómenos de relevancia, por la tarde no se descartan chubascos en las islas de mayor relieve, aunque serán ocasionales y aislados.

En cuanto al viento, soplará flojo a moderado de componente oeste, con brisas en costas orientadas al este en general, siendo más intenso en las cumbres centrales de Tenerife, donde se iniciará el día con rachas fuertes.

Alerta y recomendaciones

En cualquier caso, desde la Dirección General de Emergencias mantiene activa la alerta por viento, lluvias e inundaciones así como la prealerta por tormentas y fenómenos costeros, todo ello derivado de la borrasca Claudia.

Ante la llegada de lluvias fuertes, desde la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias se aconseja evitar circular en coche y, en el caso de que sea imprescindible, extremar las precauciones, prestando especial atención a la altura del agua, moderando la velocidad y vigilando los frenos.

También se recomienda circular preferentemente por carreteras principales o autopistas, evitando las pistas forestales o carreteras secundarias y utilizando las marchas más cortas. Es importante no cruzar puentes en los que el agua rebase por encima y tampoco entrar en las zonas inundables de la casa, como garajes o sótanos, entre otros.

Tampoco se debe utilizar el ascensor y llamar al 112 exclusivamente en caso de emergencia. Si se necesita algún tipo de información, se debe utilizar el 012 y no el 112. En cuanto a las tormentas, es importante no acercarse a evaluar los daños provocados por la caída de un rayo, ni echarse a correr bajo una tormenta eléctrica, en otros consejos.

Prevención ante el viento

Ante la previsión que apunta a la llegada de fuertes vientos, desde el Gobierno de Canarias se pide a la población la necesidad de tomar todas las medidas de prevención y autoprotección necesarias. En este sentido, recuerda que en las zonas urbanas es conveniente alejarse de casas viejas, cornisas y muros, y evitar pasar ante edificaciones en construcción o en mal estado. Además, hay que estar atentos al mobiliario urbano, andamios, grúas, letreros luminosos, vallas publicitarias o cualquier otro elemento que pueda caer o ser arrastrado por el viento.

También es recomendable retirar de ventanas, balcones y azoteas las macetas y todos los objetos que puedan caer a la calle y provocar un accidente y revisar las viviendas para que no haya cornisas, balcones o fachadas en mal estado que puedan producir caídas de cascotes y escombros.