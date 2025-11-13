El Cabildo destina seis millones a construir y mejorar 210 viviendas

A casi seis millones de euros asciende el importe que el Consejo de Gobierno insular aprobó ayer para construir y/o mejorar viviendas en la Isla. A la edificación de 29 casas en El Rosario destina 5.350.000 euros, al desarrollo de las actuaciones de regeneración de 161 en Puerto de la Cruz y otras 20 en Los Silos asigna más de 600.000 euros.

Las 29 viviendas cuya edificación en el municipio de El Rosario adjudicó ayer el Cabildo se suman a las ya contratadas en Güímar (30), San Miguel de Abona (90), Los Realejos (27) y Santiago del Teide (17).

El vicepresidente, Lope Afonso, explicó que este lote de viviendas forman parte del convenio entre el Cabildo y el Gobierno de Canarias, que contempla la construcción de 257 viviendas en varios municipios tinerfeños de las que la Corporación insular promociona directamente 193, con un presupuesto que roza los 45 millones de euros. La consejera de Vivienda, Sonia Hernández, avanzó que también se adjudicarán y ejecutarán viviendas en El Sauzal y Granadilla de Abona, «con proyectos que redactará el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi)».

La adjudicación de las 29 viviendas permite al Cabildo concluir el contrato mixto para la construcción de viviendas para alquiler social, «el más importante, por cuantía y objeto, de la historia de esta Institución insular», defendió Lope Afonso.

Por su parte, la consejera de Vivienda detalla que en el Gobierno insular «apostamos por un modelo de colaboración con el Gobierno de Canarias, a través del Instituto de la Vivienda, y con los municipios de la Isla con el objetivo de mitigar la emergencia habitacional que afecta a Tenerife».

En este mismo capítulo, el Consejo de Gobierno insular dio el visto bueno a la firma de convenios con los ayuntamientos de Puerto de la Cruz y Los Silos para asegurar la ejecución de los proyectos de Áreas de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU).

Se trata de rehabilitar promociones de viviendas con una inversión insular superior a 600.000 euros. En el caso portuense, las actuaciones se llevarán a cabo en 64 viviendas en El Tejar y otras 97 en La Vera, mientras que en el caso silense las obras beneficiarán a una veintena de casas de la urbanización Príncipe Felipe. «Por la vía de la cooperación, este Cabildo contribuye a rehabilitar 181 viviendas en ambos municipios del norte de la Isla», completando un proyecto que contribuye a mejorar las condiciones actuales de los inmuebles objeto de las intervenciones.