Las clases on line se complican en Canarias: la saturación de servidores genera el caos en la docencia durante la borrasca Claudia

La suspensión de las clases presenciales a raíz del paso de la borrasca 'Claudia' por Canarias ha llevado a la comunidad educativa a recluirse en casa para continuar con la docencia en modo telemático. Sin embargo, la saturación de los accesos ha llevado a un "caos" generalizado sobre todo en los primeros momentos de la jornada de este jueves, según admite la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.

En concreto, fuentes del departamento que dirige Poli Suárez reconocen que "ha habido incidencias" pero aclaran que "los servidores no están caídos, sino que hay lentitud en el acceso".

A pesar de que la Administración educativa decidió aumentar la "capacidad y medios", el elevado número de accesos simultáneos a los servidores que dan soporte a las plataformas de clases on line" han causado los primeros problemas.

"Desastre"

La situación de la conexión es desigual, en función del territorio, la etapa educativa y el tipo de plataforma usada. En el caso de Infantil y Primaria, la jornada lectiva de hoy se ha sustentado en actividades y tareas mientras que para los mayores se está desarrollando una clase habitual solo que a distancia.

O al menos es lo que se pretende. En el caso de un profesor de Bachiller que imparte docencia en el sur de Tenerife, según la plataforma empleada "está siendo un desastre y prácticamente ningún profe ni ningún alumno ha podido entrar", explica Antonio Montesdeoeca.

El docente lamenta "cierta sensación de desamparo". "A la hora de la verdad es la tecnología que la Consejería nos ha obligado a usar la que ha fallado y la comunidad educativa no ha recibido ninguna indicación sobre cómo proceder", insiste el profesor quien concluye: "Llevo tres horas sentado delante de mi ordenador dándole a F5 constantemente porque no sé si considerarían abandono del puesto de trabajo".

Lentitud

Desde la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias insisten en que se trata de un aumento en las conexiones. De hecho, aseguran que a lo largo de la mañana de este jueves se han registrado "un 70% más de conexiones" que el miércoles.

"Se está trabajando en aumentar los recursos de todos los componentes tecnológicos que dan soporte a las plataformas de telerformacion", comentan fuentes de la Administración educativa que añaden que solo este día "se han superado significativamente las conexiones de la pandemia."