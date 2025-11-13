Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las clases on line se complican en Canarias: la saturación de servidores genera el caos en la docencia durante la borrasca Claudia

Educación admite "lentitud" en las conexiones mientras que el profesorado se quejan de la imposibilidad de impartir docencia tras la suspensión de la actividad presencial

La borrasca Claudia a su llegada a las Islas.

La borrasca Claudia a su llegada a las Islas.

Ver galería

La borrasca Claudia descarga las primeras lluvias en La Palma / Luis G. Morera / EFE

M. Plasencia

Patricia Ginovés

Santa Cruz de Tenerife

La suspensión de las clases presenciales a raíz del paso de la borrasca 'Claudia' por Canarias ha llevado a la comunidad educativa a recluirse en casa para continuar con la docencia en modo telemático. Sin embargo, la saturación de los accesos ha llevado a un "caos" generalizado sobre todo en los primeros momentos de la jornada de este jueves, según admite la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.

En concreto, fuentes del departamento que dirige Poli Suárez reconocen que "ha habido incidencias" pero aclaran que "los servidores no están caídos, sino que hay lentitud en el acceso".

A pesar de que la Administración educativa decidió aumentar la "capacidad y medios", el elevado número de accesos simultáneos a los servidores que dan soporte a las plataformas de clases on line" han causado los primeros problemas.

"Desastre"

La situación de la conexión es desigual, en función del territorio, la etapa educativa y el tipo de plataforma usada. En el caso de Infantil y Primaria, la jornada lectiva de hoy se ha sustentado en actividades y tareas mientras que para los mayores se está desarrollando una clase habitual solo que a distancia.

O al menos es lo que se pretende. En el caso de un profesor de Bachiller que imparte docencia en el sur de Tenerife, según la plataforma empleada "está siendo un desastre y prácticamente ningún profe ni ningún alumno ha podido entrar", explica Antonio Montesdeoeca.

El docente lamenta "cierta sensación de desamparo". "A la hora de la verdad es la tecnología que la Consejería nos ha obligado a usar la que ha fallado y la comunidad educativa no ha recibido ninguna indicación sobre cómo proceder", insiste el profesor quien concluye: "Llevo tres horas sentado delante de mi ordenador dándole a F5 constantemente porque no sé si considerarían abandono del puesto de trabajo".

Lentitud

Desde la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias insisten en que se trata de un aumento en las conexiones. De hecho, aseguran que a lo largo de la mañana de este jueves se han registrado "un 70% más de conexiones" que el miércoles.

Noticias relacionadas y más

"Se está trabajando en aumentar los recursos de todos los componentes tecnológicos que dan soporte a las plataformas de telerformacion", comentan fuentes de la Administración educativa que añaden que solo este día "se han superado significativamente las conexiones de la pandemia."

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Clases suspendidas en La Palma y modalidad telemática en toda la provincia occidental por la borrasca 'Claudia'
  2. Borrasca Claudia en Tenerife: la Aemet activa avisos por lluvia, viento y oleaje en Tenerife ante la llegada de la borrasca Claudia
  3. La AEMET pide a la población de estas islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife que no salga a la calle ante los avisos amarillos y naranjas de la borrasca Claudia
  4. La Aemet alerta de lluvias torrenciales y fuertes vientos en Tenerife por la borrasca Claudia
  5. El tinerfeño Daswani presumía de obtener 7.000 euros de rentabilidad en 30 minutos
  6. El héroe de Tenerife que salvó a tres turistas de morir ahogados: 'Me lancé al mar sin pensarlo
  7. Aprobado el proyecto del tercer carril de la TF-1 entre Oroteanda y Las Américas
  8. Samuel Biener, meteorólogo, anuncia la llegada de 'inundaciones súbitas' a estas islas de Santa Cruz de Tenerife: la borrasca Claudia descargará a partir del miércoles

Las clases on line se complican en Canarias: la saturación de servidores genera el caos en la docencia durante la borrasca Claudia

Las clases on line se complican en Canarias: la saturación de servidores genera el caos en la docencia durante la borrasca Claudia

La borrasca Claudia deja menos lluvias de las previstas en Tenerife en una noche tranquila

La borrasca Claudia deja menos lluvias de las previstas en Tenerife en una noche tranquila

Averías en alumbrado y en semáforos: así fue el paso de la borrasca 'Claudia' en Santa Cruz de Tenerife

Averías en alumbrado y en semáforos: así fue el paso de la borrasca 'Claudia' en Santa Cruz de Tenerife

La AEMET informa del fin de las alertas de la borrasca Claudia: a partir de esta hora se desactivarán todos los avisos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife

El bar de barrio que arrasa en Tenerife: comida canaria abundante y precios inmejorables

El bar de barrio que arrasa en Tenerife: comida canaria abundante y precios inmejorables

La borrasca Claudia obliga a cancelar seis vuelos entre Tenerife y La Palma

La borrasca Claudia obliga a cancelar seis vuelos entre Tenerife y La Palma

El Bahía Cargo de Fred. Olsen Express transporta más de 100.000 metros lineales de carga durante su primer año

El Bahía Cargo de Fred. Olsen Express transporta más de 100.000 metros lineales de carga durante su primer año

Absuelta la dermatóloga tinerfeña acusada por competencia desleal

Absuelta la dermatóloga tinerfeña acusada por competencia desleal
Tracking Pixel Contents