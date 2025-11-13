La borrasca Claudia obliga a cancelar seis vuelos entre Tenerife y La Palma

La borrasca 'Claudia' ha provocado a primera hora de este jueves, 13 de noviembre, la cancelación de nueve vuelos en las conexiones de la isla de La Palma con el resto del Archipiélago, según han informado desde Aena a Europa Press.

En concreto, debido a la meteorología en el aeropuerto de La Palma se han tenido que cancelar seis vuelos que conectaban la isla con Tenerife.

Asimismo en estas primeras horas también se han visto afectados vuelos de conexión con Gran Canaria, cancelando un total de tres debido a la meteorología.

En el resto de aeropuertos de Canarias no se ha registrado ninguna incidencia.

Incidencias

Según el servicio de emergencias 112, la noche del miércoles 12 de noviembre y la madrugada de este jueves 13 de noviembre se han registrado 120 incidentes en todas las Islas, entre las 22:00 y las 06:00 horas. En total, el 112 recibió en esas horas 5.968 llamadas.

La mayoría se han localizado en municipios como La Laguna, Icod de Los Vinos y Arona, en Tenerife, así como Mogán, San Bartolomé de Tirajana y Agüimes, en Gran Canaria. Las actuaciones han estado relacionadas con desprendimientos en carreteras, rebosamiento de alcantarillas y achiques de agua en viviendas.