La borrasca Claudia obliga a cancelar seis vuelos entre Tenerife y La Palma
Otras tres conexiones con el aeropuerto de Gran Canaria también se han suspendido
La borrasca 'Claudia' ha provocado a primera hora de este jueves, 13 de noviembre, la cancelación de nueve vuelos en las conexiones de la isla de La Palma con el resto del Archipiélago, según han informado desde Aena a Europa Press.
En concreto, debido a la meteorología en el aeropuerto de La Palma se han tenido que cancelar seis vuelos que conectaban la isla con Tenerife.
Asimismo en estas primeras horas también se han visto afectados vuelos de conexión con Gran Canaria, cancelando un total de tres debido a la meteorología.
En el resto de aeropuertos de Canarias no se ha registrado ninguna incidencia.
Incidencias
Según el servicio de emergencias 112, la noche del miércoles 12 de noviembre y la madrugada de este jueves 13 de noviembre se han registrado 120 incidentes en todas las Islas, entre las 22:00 y las 06:00 horas. En total, el 112 recibió en esas horas 5.968 llamadas.
La mayoría se han localizado en municipios como La Laguna, Icod de Los Vinos y Arona, en Tenerife, así como Mogán, San Bartolomé de Tirajana y Agüimes, en Gran Canaria. Las actuaciones han estado relacionadas con desprendimientos en carreteras, rebosamiento de alcantarillas y achiques de agua en viviendas.
- Clases suspendidas en La Palma y modalidad telemática en toda la provincia occidental por la borrasca 'Claudia'
- Borrasca Claudia en Tenerife: la Aemet activa avisos por lluvia, viento y oleaje en Tenerife ante la llegada de la borrasca Claudia
- La AEMET pide a la población de estas islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife que no salga a la calle ante los avisos amarillos y naranjas de la borrasca Claudia
- La Aemet alerta de lluvias torrenciales y fuertes vientos en Tenerife por la borrasca Claudia
- El tinerfeño Daswani presumía de obtener 7.000 euros de rentabilidad en 30 minutos
- El héroe de Tenerife que salvó a tres turistas de morir ahogados: 'Me lancé al mar sin pensarlo
- Aprobado el proyecto del tercer carril de la TF-1 entre Oroteanda y Las Américas
- Samuel Biener, meteorólogo, anuncia la llegada de 'inundaciones súbitas' a estas islas de Santa Cruz de Tenerife: la borrasca Claudia descargará a partir del miércoles