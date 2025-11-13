La borrasca Claudia deja menos lluvias de las previstas en Tenerife en una noche tranquila
La Palma es la isla con más precipitaciones de un frente tormentoso que se aleja del archipiélago sin causar grandes estragos y que mantendrá hoy la suspensión de las clases
La borrasca Claudia deja menos lluvias de las previstas en la isla de Tenerife. En una noche más tranquila de lo esperado, los chaparrones se produjeron a primera hora de la madrugada en algunos puntos concretos del suroeste de la isla como Santiago del Teide y Vilaflor, pero solo de forma puntual.
Las lluvias más copiosas en la Isla no superaron los 20 litros por metro cuadrado y los núcleos con mayor humedad pasaron rozando la Isla y sí descargaron con más intensidad en Gran Canaria, según los datos del Instituto Nacional de Meteorología.
Apenas llovió en el área metropolitana
Apenas llovió, por ejemplo, en el área metropolitana tinerfeña. Por contra, en isla grancanaria se registraron entre las cinco y las seis de la madrugada valores de hasta 78,4 litros por metro cuadrado en San Bartolomé de Tirajana y 63,8 en la Vega de San Mateo.
Las fuertes rachas de viento se dejaron sentir especialmente en las partes altas de La Palma, La Gomera y Tenerife. Llegaron a los 95 kilómetros por hora pasadas las 3 de la madrugada en Vallehermoso (La Gomera), los 94 kilómetros por hora en Izaña (Parque Nacional del Teide, Tenerife) y los 90 en el Roque de los Muchachos (La Palma).
Principalles lluvias en La Palma
La borrasca Claudia se aleja de Canarias la mañana de este jueves 13 de noviembre dejando las principales lluvias en la isla de La Palma, que llegaron a sobrepasar los 100 litros por metros cuadrados en puntos del Valle de Aridane.
A pesar de la menor incidencia de la prevista en Tenerife, la isla ha estado en todo momento preparada ante las probabilidades que existían de precipitaciones torrenciales. El Cabildo triplicó el número de efectivos movilizados durante la jornada, pasando de 150 a 454 personas pertenecientes a distintos servicios de emergencia, mantenimiento y asistencia.
Incidencias menores
Las incidencias en distintos puntos de la isla han sido menores, principalmente relacionadas con los efectos del viento como caídas de planchas y elementos estructurales, cortes de carretera y evacuaciones preventivas.
Entre las más destacadas están la caída de estructuras ligeras en Granadilla de Abona por rachas de viento superiores a 50 kilómetros por hora, un corte de la carretera de Tierra del Trigo (Los Silos) desde las 16:00 horas de este miércoles y un remolino que afectó a parte del techo de un invernadero en Güímar.
Desalojo del mirador de Chipeque
Asimismo, un grupo de turistas fue desalojado del mirador de Chipeque tras saltarse los avisos de cierre de la instalación por la alerta. No es la primera vez que ocurre este hecho.
A pesar de que la borrasca ya ha pasado, las clases permanecerán suspendidas este jueves y han pasado a modalidad telemática. A lo largo de la jornada se irán conociendo las reaperturas de senderos, pistas forestales y áreas recreativas.
Predicción para este jueves
Aunque el grueso del frente nuboso de Claudia se aleja por el este, Meteorología prevé precipitaciones durante este jueves, que pueden ser persistentes en zonas de interior del oste, así como en medianías de Anaga y en el noroeste de Tenerife. Con el avance de la jornada, por la tarde, se mantendrán las precipitaciones moderadas en el norte, pero se abrirán a amplios claros en el resto de vertientes.
