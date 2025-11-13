Sigue en directo el avance de la borrasca Claudia en Tenerife: cortes de carreteras, barrancos desbordados y mucha lluvia

La borrasca Claudia pone en aviso a Tenerife y marca el inicio de un nuevo episodio de inestabilidad en el Archipiélago. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por lluvias, tormentas y viento, ante la llegada del frente atlántico que comenzará a sentirse desde la tarde del miércoles y se prolongará durante el jueves y el viernes. El organismo meteorológico advierte de un notable empeoramiento del tiempo, especialmente en las medianías y zonas de cumbre, donde podrían registrarse precipitaciones intensas y tormentas eléctricas.

El paso de Claudia vendrá acompañado de rachas de viento que podrían superar los 70 km/h, provocando mala mar y descenso térmico. Las autoridades recomiendan extremar la precaución en los desplazamientos, evitar actividades al aire libre y mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas. La borrasca, de origen atlántico, será la primera de noviembre con impacto significativo en Canarias, marcando un cambio brusco respecto al episodio de calor anómalo vivido en los últimos días.

Lluvias fuertes en la Isla Baja y en el sur de Tenerife La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha hecho balance esta mañana en la Radio Canaria del paso de la borrasca Claudia por Tenerife. La nacionalista apuntó hacia la zona de la Isla Baja y el sur como los lugares donde más lluvias se registran en estos momentos. Desde que llegase la borrasca a Tenerife, se han registrado unos 76 litros. Incidentes: algunos garajes inundados, caída de farolas y un grupo de turistas rescatado del mirador de Chipeque. Seguirá lloviendo a lo largo del día, pero se espera que con una intensidad menor.

Jorge Dávila El Día La Palma se va a dormir con intensas lluvias y varios barrancos desbordados Lluvias abundantes y vientos de gran intensidad. Ese es el abreviado parte meteorológico que deja, de momento, el paso de la borrasca Claudia por la isla de La Palma. A esta hora todos los recursos de emergencias disponibles están preparados para vivir una noche en vela pasada por agua, especialmente, en los municipios que se alinean en el entorno del Valle de Aridane. Lo que empezó con un chipi y chipi en cuestión de minutos ya dejaba más de 13 litros por metro cuadrado en algunos enclaves de la Isla Bonita.

El Día El Día Rosa Dávila: "lo peor será de madrugada" La Presidenta del Cabildo de Tenerife da la última hora de la llegada de la tormenta Claudia a la Isla. Afirma Dávila que a primeras horas de la noche se comenzará a sentir el impacto del frente de lluvia y viento. Según el Cecopin, lo fuerte entra a las 21:30-22:00 por el suroeste como estaba previsto. Barre por el sur y se va a la Isla Baja-Valle La Orotava

El Día El Día Rayos en Los Realejos En Los Realejos se registran rayos en el cielo desde hace ya un rato.

El Día La borrasca Claudia entra en Tenerife Las zonas de San José de los Llanos y de Santiago del Teide empiezan a ver los primeros efectos de la borrasca Claudia, con lluvia y vientos fuertes.

Raúl Robledo Los bomberos intervienen por desbordamientos en Los Llanos de Aridane Las intensas lluvias registradas esta tarde en Los Llanos de Aridane, con más de 60 litros por metro cuadrado, han provocado el desbordamiento de varios barrancos y alcantarillas, lo que ha activado a Policía Local, Bomberos y Protección Civil. Los Bomberos de La Laguna atendieron dos incidencias antes de las siete: una en la calle Manuel Faya (Argual), por el desbordamiento de una alcantarilla, y otra en la calle Pedro Manuel Hernández Camacho, en un edificio que suele inundarse. El CECOES ha informado también de desbordamientos en la Cruz de La Paloma, la calle Taburiente (El Paso) y un pequeño incendio de palets en la calle Eusebio Barreto, junto al bar Joan.