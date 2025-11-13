Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Sigue en directo el avance de la borrasca Claudia en Tenerife: cortes de carreteras, barrancos desbordados y mucha lluvia

La borrasca Claudia alcanzará Tenerife entre la tarde del miércoles y el jueves, con lluvias intensas, viento del suroeste y fuerte oleaje, según advierte la Agencia Estatal de Meteorología

Lluvia intensa en La Palma por la borrasca Claudia

Lluvia intensa en La Palma por la borrasca Claudia

El Día

Víctor de Castro

Y. R.

Haridian del Pino

La borrasca Claudia pone en aviso a Tenerife y marca el inicio de un nuevo episodio de inestabilidad en el Archipiélago. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por lluvias, tormentas y viento, ante la llegada del frente atlántico que comenzará a sentirse desde la tarde del miércoles y se prolongará durante el jueves y el viernes. El organismo meteorológico advierte de un notable empeoramiento del tiempo, especialmente en las medianías y zonas de cumbre, donde podrían registrarse precipitaciones intensas y tormentas eléctricas.

El paso de Claudia vendrá acompañado de rachas de viento que podrían superar los 70 km/h, provocando mala mar y descenso térmico. Las autoridades recomiendan extremar la precaución en los desplazamientos, evitar actividades al aire libre y mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas. La borrasca, de origen atlántico, será la primera de noviembre con impacto significativo en Canarias, marcando un cambio brusco respecto al episodio de calor anómalo vivido en los últimos días.

Actualizar
Ver más

TEMAS

  1. Clases suspendidas en La Palma y modalidad telemática en toda la provincia occidental por la borrasca 'Claudia'
  2. Borrasca Claudia en Tenerife: la Aemet activa avisos por lluvia, viento y oleaje en Tenerife ante la llegada de la borrasca Claudia
  3. La AEMET pide a la población de estas islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife que no salga a la calle ante los avisos amarillos y naranjas de la borrasca Claudia
  4. La Aemet alerta de lluvias torrenciales y fuertes vientos en Tenerife por la borrasca Claudia
  5. El tinerfeño Daswani presumía de obtener 7.000 euros de rentabilidad en 30 minutos
  6. El héroe de Tenerife que salvó a tres turistas de morir ahogados: 'Me lancé al mar sin pensarlo
  7. Aprobado el proyecto del tercer carril de la TF-1 entre Oroteanda y Las Américas
  8. Samuel Biener, meteorólogo, anuncia la llegada de 'inundaciones súbitas' a estas islas de Santa Cruz de Tenerife: la borrasca Claudia descargará a partir del miércoles

La borrasca Claudia continuará en Canarias: así afectarán los últimos coletazos a la provincia occidental

La borrasca Claudia continuará en Canarias: así afectarán los últimos coletazos a la provincia occidental

La borrasca Claudia deja menos lluvias de las previstas en Tenerife en una noche tranquila

La borrasca Claudia deja menos lluvias de las previstas en Tenerife en una noche tranquila

Tenerife y La Palma, las más afectadas por la borrasca Claudia este jueves, según la Aemet

Tenerife y La Palma, las más afectadas por la borrasca Claudia este jueves, según la Aemet

Sigue en directo el avance de la borrasca Claudia en Tenerife: cortes de carreteras, barrancos desbordados y mucha lluvia

Sigue en directo el avance de la borrasca Claudia en Tenerife: cortes de carreteras, barrancos desbordados y mucha lluvia

Encuentra la gasolina y el gasoil con el precio más bajo este jueves en Santa Cruz de Tenerife

Encuentra la gasolina y el gasoil con el precio más bajo este jueves en Santa Cruz de Tenerife

La borrasca Claudia entra en Tenerife: los chaparrones ya caen en el suroeste de Tenerife

La borrasca Claudia entra en Tenerife: los chaparrones ya caen en el suroeste de Tenerife

El Cabildo destina seis millones a construir y mejorar 210 viviendas

El Ayuntamiento de Tacoronte logra reducir el PMP a proveedores a sólo 17 días

El Ayuntamiento de Tacoronte logra reducir el PMP a proveedores a sólo 17 días
Tracking Pixel Contents