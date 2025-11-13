En Directo
Sigue en directo el avance de la borrasca Claudia en Tenerife: cortes de carreteras, barrancos desbordados y mucha lluvia
La borrasca Claudia alcanzará Tenerife entre la tarde del miércoles y el jueves, con lluvias intensas, viento del suroeste y fuerte oleaje, según advierte la Agencia Estatal de Meteorología
La borrasca Claudia pone en aviso a Tenerife y marca el inicio de un nuevo episodio de inestabilidad en el Archipiélago. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por lluvias, tormentas y viento, ante la llegada del frente atlántico que comenzará a sentirse desde la tarde del miércoles y se prolongará durante el jueves y el viernes. El organismo meteorológico advierte de un notable empeoramiento del tiempo, especialmente en las medianías y zonas de cumbre, donde podrían registrarse precipitaciones intensas y tormentas eléctricas.
El paso de Claudia vendrá acompañado de rachas de viento que podrían superar los 70 km/h, provocando mala mar y descenso térmico. Las autoridades recomiendan extremar la precaución en los desplazamientos, evitar actividades al aire libre y mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas. La borrasca, de origen atlántico, será la primera de noviembre con impacto significativo en Canarias, marcando un cambio brusco respecto al episodio de calor anómalo vivido en los últimos días.
La borrasca Claudia deja menos lluvias de las previstas en Tenerife en una noche tranquila
La Palma es la isla con más precipitaciones de un frente tormentoso que se aleja del archipiélago sin causar grandes estragos y que mantendrá hoy la suspensión de las clases.
Lluvias fuertes en la Isla Baja y en el sur de Tenerife
La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha hecho balance esta mañana en la Radio Canaria del paso de la borrasca Claudia por Tenerife. La nacionalista apuntó hacia la zona de la Isla Baja y el sur como los lugares donde más lluvias se registran en estos momentos. Desde que llegase la borrasca a Tenerife, se han registrado unos 76 litros. Incidentes: algunos garajes inundados, caída de farolas y un grupo de turistas rescatado del mirador de Chipeque. Seguirá lloviendo a lo largo del día, pero se espera que con una intensidad menor.
La borrasca Claudia continuará en Canarias: así afectarán los últimos coletazos a la provincia occidental
Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro se despiden esta tarde de las lluvias y del viento, que avanzarán hacia el este.
La borrasca Claudia entra en Tenerife: los chaparrones ya caen en el suroeste de Tenerife
El Cabildo triplica el número de efectivos para afrontar un frente tormentoso que descargará las mayores lluvias y los peores vientos durante esta madrugada y saldrá de la Isla a primera hora de la mañana hacia el este.
La Palma se va a dormir con intensas lluvias y varios barrancos desbordados
Lluvias abundantes y vientos de gran intensidad. Ese es el abreviado parte meteorológico que deja, de momento, el paso de la borrasca Claudia por la isla de La Palma. A esta hora todos los recursos de emergencias disponibles están preparados para vivir una noche en vela pasada por agua, especialmente, en los municipios que se alinean en el entorno del Valle de Aridane. Lo que empezó con un chipi y chipi en cuestión de minutos ya dejaba más de 13 litros por metro cuadrado en algunos enclaves de la Isla Bonita.
Rosa Dávila: "lo peor será de madrugada"
La Presidenta del Cabildo de Tenerife da la última hora de la llegada de la tormenta Claudia a la Isla. Afirma Dávila que a primeras horas de la noche se comenzará a sentir el impacto del frente de lluvia y viento. Según el Cecopin, lo fuerte entra a las 21:30-22:00 por el suroeste como estaba previsto. Barre por el sur y se va a la Isla Baja-Valle La Orotava
Rayos en Los Realejos
En Los Realejos se registran rayos en el cielo desde hace ya un rato.
La borrasca Claudia entra en Tenerife
Las zonas de San José de los Llanos y de Santiago del Teide empiezan a ver los primeros efectos de la borrasca Claudia, con lluvia y vientos fuertes.
Los bomberos intervienen por desbordamientos en Los Llanos de Aridane
Las intensas lluvias registradas esta tarde en Los Llanos de Aridane, con más de 60 litros por metro cuadrado, han provocado el desbordamiento de varios barrancos y alcantarillas, lo que ha activado a Policía Local, Bomberos y Protección Civil.
Los Bomberos de La Laguna atendieron dos incidencias antes de las siete: una en la calle Manuel Faya (Argual), por el desbordamiento de una alcantarilla, y otra en la calle Pedro Manuel Hernández Camacho, en un edificio que suele inundarse.
El CECOES ha informado también de desbordamientos en la Cruz de La Paloma, la calle Taburiente (El Paso) y un pequeño incendio de palets en la calle Eusebio Barreto, junto al bar Joan.
La borrasca Claudia causa los primeros cortes de carreteras en La Palma
Las consecuencias del paso de la borrasca Claudia por La Palma comienzan a hacerse notar con fuerza. Durante la jornada se han cerrado cuatro carreteras insulares y los equipos de mantenimiento del Cabildo trabajan en cinco zonas afectadas por desprendimientos de distinta gravedad. Las vías actualmente cerradas al tráfico son la LP-4 (Carretera del Roque), la LP-109 (Las Mimbreras), la LP-214 (Los Brecitos) y la LP-302 (Carretera de La Cumbrecita). Además, se han registrado tres accidentes de circulación en distintos puntos de la red viaria: una salida de vía sin heridos en el kilómetro 5 de la LP-3, un vuelco con un fallecido en el kilómetro 12 de esa misma carretera, y una colisión por alcance con heridos leves en el Hoyo de Mazo (LP-2).
Los desprendimientos han obligado a actuar con urgencia a los servicios de limpieza de carreteras, especialmente en El Botazo —en la LP-3, a la altura de la Curva del Ingeniero, con incidencias entre los kilómetros 7 y 8—, en La Grama, también en la LP-3, con afectaciones en los kilómetros 2 y 5, y en la Carretera del Roque (LP-4), donde se han registrado problemas en el kilómetro 30. Los operarios continúan trabajando para retirar los materiales caídos y restablecer la circulación en las zonas afectadas lo antes posible.
