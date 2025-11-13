El bar de barrio que arrasa en Tenerife: comida canaria abundante y precios inmejorables

Bar La Ta´Berna se ha convertido en un local de lo más sorprendente. Situado en el barrio lagunero de San Matías, este que a simple vista parece el típico local de barrio, no deja indiferente a sus clientes gracias a sus platos abundantes, bien elaborados y precios difíciles de encontrar.

Los creadores de contenido @guachinchesmodernos han visitado recientemente el local y han mostrado las mejores elaboraciones.

Un bar de barrio sorprendente

Es establecimiento cuneta con un servicio rápido y cercano, algo que muchos de sus clientes destacan. Además, cuenta con una carta muy amplia en la que predominan las elaboraciones clásicas de la cocina canaria.

Entre los entrantes, destacan las propuestas como almogrote, tabla de quesos, ensaladilla de batata, croquetas, huevos rotos, papas gomerocas, setas a la plancha, o los siempre populares churros de pescado. También ofrece como platos de cuchara como potaje del día, escaldón y garbanzas

Especialidades de la casa

Pulpo entero , acompañado de un vinagre picante (21 €).

, acompañado de un vinagre picante (21 €). Tortilla de almogrote , una de las especialidades más vendidas del bar.

, una de las especialidades más vendidas del bar. Solomillo La Ta´Berna , servido con salsa crema de queso y champiñones, mermelada de tomate y couli de mango

, servido con salsa crema de queso y champiñones, mermelada de tomate y couli de mango Carne fiesta, bichillo o bistec , entre sus opciones clásicas de carnes.

, entre sus opciones clásicas de carnes. Potas, calamares, gambas al ajillo o cazón en adobo, dentro de sus paltos procedentes del mar.

Postres caseros y bodega

Para acompañar una buena comida, sirven vino tinto y blanco afrutado de una bodega reconocida de la isla, a granel, igual que se hacía en la guachinches tradicionales.

El menú también incluye postres caseros, como tarta de la abuela o tarta de queso, además de opciones más clásicas.

Además, el establecimiento ofrece menús económicos para celebrar eventos. De cara a las próximas fiestas, La Ta´Berna ya ha presentado su menú de Navidad, una propuesta pensada para que sus clientes puedan disfrutar de una celebración completa casera y asequible sin renunciar al sabor tradicional de la cocina canaria.

Horario y ubicación

El bar La Ta´Berna se encuentra en la calle San Olegario, 1, en el barrio de San Matías (Santa Cruz de Tenerife), una zona tranquila dentro del municipio de La Laguna.

El local abre todos los días de la semana, con un horario amplio pensado para quienes quieren comer, cenar o simplemente pical algo a buena hora. Además, el precio medio por persona está en 20 euros aproximadamente, por lo que es una opción económica.

De lunes a jueves de 12:30 a 17:00 y de 20:00 a 23:00 horas. Los viernes, sábados y domingos mantienen la cocina abierta de manera ininterrumpida desde las 12:30 del mediodía hasta las 23:00 horas, convirtiéndose en una opción ideal para disfrutar sin prisa el fin de semana.