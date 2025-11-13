La AEMET informa del fin de las alertas de la borrasca Claudia: a partir de esta hora se desactivarán todos los avisos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife

Los avisos por la borrasca Claudia tienen las horas contadas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. A medida que avancen las horas, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) irá desactivando las alertas en todas las islas. Aunque no se espera que desaparezcan completamente hasta bien entrada la tarde, la intensidad de la tormenta irá disminuyendo progresivamente, transformándose en una suave llovizna otoñal tras haber sido uno de los temporales más intensos del año.

Desde ayer miércoles, todas las islas tienen activados avisos amarillos o naranjas debido a la borrasca Claudia. Desde el mediodía de ayer hasta la tarde de hoy, los habitantes de las islas deben permanecer atentos a las alertas de las autoridades por diversos fenómenos meteorológicos: lluvias intensas, vientos huracanados y olas de gran altura. Ninguna isla está a salvo de Claudia, pero a partir del mediodía de hoy, todos los territorios comenzarán la desescalada de los avisos hasta recuperar la normalidad esta noche.

Gran Canaria es la primera en librarse de las alertas

Durante gran parte del día de hoy, jueves, la isla de Gran Canaria estará bajo aviso naranja debido a las consecuencias del paso de la tormenta Claudia durante la noche. La jornada ha comenzado con lluvias y cielos cubiertos, indicadores claros de que el temporal aún persiste. Desde la medianoche hasta las 13:00 horas, Gran Canaria permanecerá en alerta naranja por lluvias y en amarilla por tormentas, viento y oleaje. Sin embargo, a partir de esa hora, la alerta por 'lluvias fuertes' se reducirá a amarilla. Según la AEMET, este episodio continuará una hora más y, a partir de las 15:00 horas, todos los avisos desaparecerán en Gran Canaria.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife se marcan otros ritmos

Tenerife

En la isla capitalina, la AEMET mantiene aviso naranja por lluvias en la vertiente noroeste y el área metropolitana de Santa Cruz de Tenerife desde media noche hasta las 12 de la mañana. Mientras tanto, en el resto de la isla están activados avisos amarillos por fuertes vientos y oleaje intenso. Parece que las lluvias intensas ya han cesado tras una jornada de ayer especialmente complicada.

La Palma

La isla de La Palma ha sido una de las más afectadas por la borrasca Claudia. Aquí fue donde primero se activaron los avisos ayer y donde hoy se desactivarán más tarde. La isla bonita tiene activo un aviso naranja por lluvias fuertes en toda la isla hasta las 12 de la mañana, momento en el que pasará a nivel amarillo. Este aviso amarillo, al igual que el de viento intenso, permanecerá activo hasta las 18:00 de la tarde. En el litoral oeste, se mantendrá un aviso amarillo por fenómenos costeros hasta las 21:00 horas.

Alertas activas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife para hoy / AEMET

La Gomera

En la isla de La Gomera solo existe un aviso amarillo por viento intenso que alcanzaría los 70 km/h con dirección SO, que se desactivará a partir de las 5 de la tarde. El resto de fenómenos meteorológicos extremos están controlados, según la AEMET.

El Hierro

La situación en El Hierro es similar, con una alerta amarilla por vientos que podrían llegar a los 70 km/h hasta las 17:00 horas. Sin embargo, entre el medio día y el final de la tarde, se esperan avisos amarillos por una mar combinada del noroeste con olas que podrían llegar a los 4 metros de altura.

Aunque la borrasca Claudia parece haber remitido, es importante mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales de la AEMET y Protección Civil, por si las condiciones meteorológicas cambian y se requiera tomar nuevas decisiones.

