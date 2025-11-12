El único restaurantes 100% sin gluten certificado de Tenerife está en La Orotava: cocina casera e historia

Las personas celiacas tienen complicado en muchas ocasiones salir a comer, ya que no todos los establecimientos cuentan con opciones sin gluten. La Asociación de Celiacos y Sensibles al Gluten ofrece una selección de los mejores restaurantes.

Los creadores de contenido @guachinchesmodernos no han dudado en probar su menú y detallar a sus seguidores como ha sido la experiencia en un establecimiento libre de gluten.

Un referente sin gluten en Tenerife

El Restaurante Gran Tarajal, ubicado en Camino Polo,128, en La Orotava, es el único restaurante 100% sin gluten certificado de Tenerife. Con una nueva gerencia y una carta renovada, el local ofrece una propuesta gastronómica variada, segura y adaptada para todos los públicos.

El establecimiento cuenta con una amplia oferta de platos típicos canarios y creaciones innovadores, siempre elaborados con ingredientes frescos, locales y sin trazas de gluten. Además, dispone de opciones veganas, apostando por una cocina inclusiva y de calidad.

Casi un siglo de sabor

El origen del restaurante se remonta a 1932, cuando Doña Felicia y Don Isabelino fundaron el bodegón Gran Tarajal. Años después, el negocio pasó a manos de Daña Aurelia, y posteriormente, a los propietarios actuales, quienes con esfuerzo y modernización han conseguido mantener vivo el legado familiar.

En 1998, el local se transformó en restaurante, manteniendo su esencial tradicional y su compromiso con la calidad. El Gran Tarajal continúa siendo un referente en la gastronomía local y su ambiente acogedor.

Platos destacados

Entre sus especialidades se encuentran la ensalada tibia de champiñones y gambas, el solomillo a la mostaza, el tradicional escaldón de gofio y las croquetas de queso, todo ellos elaborado de manera artesanal y sin gluten.

El restaurante abre de miércoles a domingo, con horario de 12:30 a 17:00 horas, ampliando hasta las 22:30 los viernes y sábados. Los lunes y martes permanece cerrado por descanso del personal.