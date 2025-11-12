La ULL amplía la suspensión de clases para el jueves por la borrasca Claudia
La institución mantiene la docencia en modalidad telemática y extiende la medida a toda la jornada del jueves 13 de noviembre ante la situación de multialerta en Canarias
La Universidad de La Laguna ha anunciado este miércoles la ampliación de la suspensión de las clases presenciales durante toda la jornada del jueves, 13 de noviembre, debido a la evolución adversa del temporal asociado a la borrasca ‘Claudia’, que mantiene a Canarias en situación de multialerta por lluvias intensas, viento fuerte e inundaciones locales.
La decisión se adopta en coherencia con la resolución de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, que ha decretado la suspensión general de la actividad lectiva presencial en todos los niveles educativos del Archipiélago.
De este modo, la ULL mantendrá la actividad docente en modalidad telemática en aquellas titulaciones o asignaturas en las que sea posible, siguiendo el Plan Básico de Actuación ante Situaciones o Fenómenos Meteorológicos Adversos de la propia universidad.
Asimismo, la actividad administrativa quedará suspendida, salvo en los servicios esenciales que se requieran en instalaciones específicas, y todas las actividades culturales, deportivas o de extensión universitaria previstas para el jueves han sido canceladas.
La institución ha recordado que estas medidas se adoptan con el objetivo de garantizar la seguridad de la comunidad universitaria y evitar desplazamientos innecesarios mientras dure la situación de riesgo meteorológico. La ULL continuará informando a través de sus canales oficiales y redes sociales sobre cualquier actualización o cambio en las medidas adoptadas.
