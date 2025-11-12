De sospechosos mafiosos a reclamar indemnizaciones millonarias al Estado
Los detenidos como presuntos miembros del ‘clan Polverino’ en Tenerife fueron absueltos y reclaman dinero por el tiempo que estuvieron en prisión preventiva
Fueron detenidos en el sur de Tenerife y otros puntos de la geografía española. En octubre de 2011, concluía la operación Pozzaro con 21 personas detenidas por presuntamente pertenecer a una de las organizaciones criminales más temidas en Europa: el clan italiano Nuvoletta-Polverino. En la isla, los agentes policiales [dirigidos por el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, al frente de la instrucción] detuvieron a 13 personas, la mayoría de ellos familiares de origen italiano. Sus cuentas quedaron bloqueadas, sus empresas y propiedades fueron precintadas, sus vehículos quedaron inmovilizados, y se intervino joyas, relojes de lujo y dinero en efectivo. Se les acusaba de integración en organización criminal y blanqueo de capitales, y, a uno de ellos, por tenencia ilícita de armas.
Dos de los 13 investigados en Tenerife quedaron en libertad tras declarar en los juzgados de la Audiencia Nacional, mientras que el resto ingresó en prisión incondicional preventiva a la espera de juicio. Con el inicio del año 2016, se celebró la vista oral con 21 acusados sentados en el banquillo que afrontaban [en la mayoría de los casos] penas de diez años de prisión y multas millonarias. Cerca de cinco meses después, el tribunal absolvió a todos los investigados a excepción de uno de ellos: V. P., un empresario del sector inmobiliario que fue condenado por tenencia ilícita de armas, pero que también fue exonerado como el resto de los delitos de integración en organización criminal y blanqueo de capitales.
Desde la sentencia absolutoria, al menos ocho de los investigados han reclamado indemnizaciones millonarias al Estado a través de sendos recursos por la vía contenciosa ante la Audiencia Nacional por el tiempo que estuvieron presos de forma preventiva en un procedimiento que no logró demostrar su vinculación con actividades delictivas. Sus abogados defienden que no solo deben ser indemnizados por el tiempo transcurrido en prisión preventiva, sino por el «lucro cesante» de unos negocios que fueron precintados y por las deudas que se acumularon al no poder obtener ingresos. Pero los tribunales no están atendiendo a esas pretenciones.
La actual legislación avala que cualquier persona que sufra prisión preventiva y quede luego absuelta o se dicte auto de sobreseimiento libre tendrá derecho a recibir una compensación, pero no recoge cuestiones como el lucro cesante u otras cuestiones ajenas a la privación de la libertad.
Otro de los empresarios detenidos en octubre de 2011, y puesto en libertad casi a las 48 horas, presentó una demanda por tres millones de euros, una reclamación que no prosperó judicialmente. Al empresario le precintaron sus negocios y algunos de sus vehículos se subastaron, como un llamativo lamborghini de color naranja, según señalan fuentes cercanas al caso que, añadieron, «no solo no se le devolvió ninguna cantidad, sino que tuvo que hacer frente a gastos y deudas derivadas del procedimiento [como su representación letrada] por valor de unos 50.000 euros. Las demandas de otros tres procesados sí prosperaron, pero por cuantías escasas para lo que habían planteado en sus recursos: entre 12.000 y 13.500 euros.
El último fallo atiende parcialmente el recurso de V. P., el empresario inmobiliario condenado por tenencia ilícita de armas y que pedía 800.000 euros tras 1.289 días en prisión preventiva, 923 días más de la pena impuesta. La Audiencia Nacional acuerda una indemnización de 30.000 euros en concepto de responsabilidad patrimonial por el tiempo que estuvo en prisión preventiva.
Entre los daños causados por haber permanecido privado de libertad, cita que era un promotor inmobiliario y dueño desde 2007 de la totalidad de una empresa dedicada a este sector, y en 2010 adquirió un bar cercano, que gestionaba su esposa. En el recurso de su abogado indica que pese a la crisis inmobiliaria de 2010, en aquel momento su cliente poseía numerosos recursos, pero todo cambió tras su detención y a partir de entonces las empresas se vieron sin administrador y «a la deriva».
V. P. permaneció en prisión preventiva desde octubre de 2011 hasta abril de 2015 y para quedar libre debió pagar una fianza de 10.000 euros y estar sujeto a determinadas medidas cautelares a la espera de celebrar el juicio.
«Perdí la empresa,casas y coches y no he podido remontar todavía»
V. P. llegó a Tenerife en 2001 desde su Italia natal y se estableció en el sur. Había vendido una casa familiar y tenía unos 25.000 euros ahorrados. Al principio trabajó en empresas de algunos de sus familiares que habían llegado antes que él a la Isla. Pero quiso emprender por su cuenta. Así, abrió una inmobiliaria en San Eugenio (Adeje) y le fue bien. Adquirió una cafetería junto a la inmobiliaria y en ella trabajaba su mujer. Sus inversiones y operaciones inmobiliarias le permitieron comprar una vivienda que pagó a la mitad con un préstamo hipotecario y valorada en 500.000 euros, varios vehículos de gran cilindrada como un BMW, valorado en 68.000 euros y un Ferrari Challenge 360 Modena con un precio de 250.000 euros, una autocaravana valorada en 45.000 euros y una embarcación de recreo, además de relojes de lujo entre otras pertenencias. Cuando la Policía entró en su casa, todas sus propiedades y cuentas bancarias quedaron bloqueadas. «La casa se la quedó el banco y el BMW lo utilizó la Policía para sus intervenciones». «Lo perdí todo y no he podido remontar todavía, casi diez años después de quedar en libertad».
