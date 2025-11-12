Samuel Biener, meteorólogo, anuncia la llegada de "inundaciones súbitas" a estas islas de Santa Cruz de Tenerife: la borrasca Claudia descargará a partir del miércoles

Samuel Biener, meteorólogo del portal especializado Meteored (Tiempo.com), ha emitido un preocupante pronóstico para Canarias en los próximos días. Según el experto, el archipiélago podría enfrentarse a "inundaciones súbitas" en ciertas áreas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, junto con acumulaciones de hasta 100 litros por metro cuadrado en algunos puntos.

Ninguna isla de la provincia se libra de las alertas emitidas por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Desde hoy miércoles 12 de noviembre, Tenerife, El Hierro, La Gomera y, principalmente, La Palma, se enfrentarán a episodios de lluvias intensas. "Un frente muy activo barrerá Canarias, dejando a su paso lluvias y tormentas localmente muy intensas. El modelo europeo no descarta que puedan superarse los 100 l/m2 en algunas zonas", destaca Biener en su pronóstico publicado en Meteored.

Meteored | ECMWF

La provincia de Santa Cruz de Tenerife se prepara para un cambio de tiempo radical en cuestión de horas por culpa de la borrasca Claudia. Las tormentas y el viento intenso, suponen un riesgo real de inundaciones súbitas en barrancos.

Las próximas 36 horas serán cruciales

Samuel Biener ha detallado que estamos ante un frente frío muy activo que "barrerá las islas tras interaccionar con un río de humedad". Esto, además de la influencia de una vaguada en altura, favorecerá la formación de tormentas, y Canarias estará entre las zonas más afectadas de España.

Los vientos alisios se irán retirando progresivamente en las próximas horas y darán paso a vientos del oeste y suroeste. Biener advierte que el miércoles "empezará a soplar con rachas muy intensas, superando los 90-100 km/h en zonas expuestas". Además, el mar estará agitado, sobre todo en zonas del litoral suroeste de Tenerife, con temporal marítimo significativo.

Además, aunque la provincia tinerfeña se llevará gran parte del agua de la borrasca Claudia, en Gran Canaria también se esperan precipitaciones intensas durante unas pocas horas.

El jueves la borrasca Claudia descargará con más fuerza

Según el experto de Meteored, hacia la madrugada del miércoles al jueves, el frente irrumpirá de forma plena y dejará lluvias localmente muy intensas en Tenerife, con especial incidencia en sus vertientes oeste y suroeste, donde se prevén las mayores acumulaciones.

La AEMET ha activado avisos naranjas por acumulados de más de 120 litros por metro cuadrado en zonas de La Palma, pero la previsión apunta a una ampliación del nivel de avisos en las próximas horas también en Tenerife.

El sistema seguirá avanzando el jueves hacia las islas orientales, aunque tras su paso las islas occidentales aún se registrarán chubascos más irregulares.

Precipitaciones acumuladas a partir del miércoles / Meteored

100 litros por metro cuadrado en zonas del suroeste de Tenerife

El análisis del modelo europeo que cita Biener es muy contundente: el oeste de La Palma, el sur de La Gomera, el suroeste de Tenerife y el oeste de El Hierro estarían entre los puntos con acumulados que pueden superar los 100 l/m² en apenas 24-36 horas. En el sur de Gran Canaria tampoco se descartan cifras similares.

El riesgo de inundaciones súbitas es elevado, especialmente en Tenerife en los barrancos de menor recorrido, donde la subida del nivel puede ser muy rápida.

A partir del viernes, seguirán todavía algunos chubascos aislados, pero lo peor quedará atrás. Sin embargo, las próximas 72 horas exigirán máxima prudencia en toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

La AEMET pide precaución ante la borrasca Claudia

En función de cómo se comporte el frente en su llegada final al archipiélago, este episodio podría ser uno de los más severos de los últimos años en Canarias. Meteored insiste en que la interacción del sistema frontal con el río de humedad subtropical y la vaguada harán que la situación sea especialmente crítica.

La AEMET pide:

Extremar precauciones

Evitar zonas de riesgo

No cruzar barrancos ni carreteras anegadas

Seguir en tiempo real los avisos que los servicios de emergencia vayan actualizando

Recuerda que ante el tiempo adverso, la mejor medida de seguridad es quedarse en casa.