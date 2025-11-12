Las primeras lluvias de la borrasca Claudia dejan ya hasta 13 litros/m2 en La Palma

Las primeras lluvias asociadas a la llegada a Canarias de la borrasca Claudia han dejado a lo largo de la noche hasta 13 litros de agua por metro cuadrado en La Palma, según registros de la Agencia Estatal de Meteorología.

A partir de las 15.00 horas, se activa en esa isla la alerta por viento, lluvias y riesgo de inundaciones decretada por el Gobierno de Canarias, que a las 18.00 horas entrará en vigor en Tenerife, La Gomera y El Hierro, a medianoche se extenderá a Gran Canaria y a las 6.00 horas del jueves entrará en vigor en Lanzarote y Fuerteventura.

La borrasca Claudia va a cruzar Canarias de oeste a este y se espera que descargue lluvias que pueden llegar a superar los 20 litros por metro cuadrado en una hora y a acumular 100 l/m2 o más en el curso de doce horas, sobre todo en las vertientes oeste y sur de las islas más montañosas.

Las primera lluvias ya se han hecho notar en La Palma: hasta las 8.00 horas, han dejado 13,2 l/m2 en El Paso, 11,00 l/m2 en Punta Gorda, 9,4 l/m2 en Tiajarafe y 9,2 en el Roque de los Muchachos.

En el resto de Canarias aún son poco relevantes. De hecho, tras los registros de La Palma, la mayor cantidad anotada por la Aemet esta noche corresponde a El Pinar (El Hierro), con 0,4 l/m2.

A partir de las 13.30 horas, se suspende la actividad lectiva presencial y el servicio de comedor escolar en La Palma. Y a las 15.00, la Consejería de Educación aplicará la misma medida en Tenerife, La Gomera y El Hierro.