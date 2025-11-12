La borrasca Claudia entra en Tenerife: los chaparrones ya caen en el suroeste de Tenerife

El principal frente de la borrasca Claudia entra en Tenerife. Lo ha hecho pasadas las 22:00 horas de este miércoles 12 de noviembre con fuertes chaparrones en el suroeste de la Isla, entre los municipios de Santiago del Teide y Garachico. Va a ser la tónica de la noche de este miercoles al jueves 13 de noviembre.

Mientras comienzan las primeras lluvias intensas a la Isla, el Cabildo anunció este miércoles una nueva imprudencia en Tenerife en pleno operativo por la borrasca Claudia, con la isla en alerta naranja por fuertes precipitaciones y vientos. Un grupo de turistas ha tenido que ser desalojado del mirador de Chipeque, con privilegiadas panorámicas al Parque Nacional del Teide, a pesar de que estaba cerrado por el mal tiempo.

Lo ha revelado este miércoles pasadas las 20:00 horas la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, en una rueda de prensa para informar sobre la última hora de la borrasca Claudia. Dávila ha asegurado que el Cabildo ha tenido que llamar a la Guardia Civil para desalojar el mirador durante la tarde por el riesgo que corrían las personas que se saltaron el cierre de esta instalación para ver el atardecer.

Llamada a la Guardia Civil

En una comparecencia ante los medios celebrada en el Centro de Coordinación de Emergencias (Cecopin) que tiene el Cabildo en el pabellón Santiago Martín de La Laguna, Dávila, acompañada de la consejera de Medio Natural y Seguridad, Blanca Pérez, ha asegurado que lo peor se espera para esta madrugada en Tenerife.

Según las previsiones de los expertos desplegados ante la activación de plan de emergencias insular, el grueso de la borrasca Claudia ha entrado en la Isla a eso de las 22:00 horas de este miércoles 12 de noviembre por el suroeste, entre Santiago del Teide y Garachico, y abandonará la Isla a eso de las 8:00 horas de este jueves 13 de noviembre.

⚠️💨🌧️ #SEGURIDAD Actualización #BorrascaClaudia 𝗘𝗹 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗱𝗲 𝘀𝗲𝗴𝘂𝗿𝗶𝗱𝗮𝗱 𝘀𝗲 𝗿𝗲𝗳𝘂𝗲𝗿𝘇𝗮 𝗰𝗼𝗻 𝟰𝟱𝟬 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝘀 𝗮𝗻𝘁𝗲 𝘀𝘂 𝗲𝘃𝗼𝗹𝘂𝗰𝗶𝗼́𝗻.



📍 Se siente especialmente en las zonas de cumbre y sur 👉🏼 𝗿𝗮𝗰𝗵𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝘃𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 que… pic.twitter.com/mCrryxRRrR — Cabildo de Tenerife (@CabildoTenerife) November 12, 2025

Los primeros coletazos se han dejado sentir especialmente en las zonas de cumbre y el sur, con rachas de viento que han superado los 96 kilómetros por hora en Izaña y precipitaciones que ya alcanzaban a eso de las 21:00 horas los 15 litros por metro cuadrado en puntos de la vertiente sureña.

Incidencias

Hasta las 22:00 horas de este miércoles, se habían registrado más de una decena de incidencias en distintos puntos de Tenerife, principalmente relacionadas con los efectos del viento como caídas de planchas y elementos estructurales, cortes de carretera y evacuaciones preventivas.

Entre las más destacadas destacan en Granadilla vientos de 55 kilómetros por hora con caída de estructuras ligeras, un remolino en Güímar que ha dañado parte de la parte superior de un invernadero, un corte de la carretera de Tierra del Trigo (Los Silos) desde las 16:00 horas y cierre preventivo del frente marítimo en el municipio de El Rosario.

El triple de efectivos

Ante la evolución del fenómeno climático adverso, el Cabildo ha triplicado el número de efectivos movilizados durante la jornada, pasando de 150 a 454 personas pertenecientes a distintos servicios de emergencia, mantenimiento y asistencia.

📢PRECAUCIÓN📢



Estas son las Alertas y Prealertas declaradas por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ante el paso de la borrasca Claudia



Más información y consejos⬇️https://t.co/xTYzJM3RgI pic.twitter.com/iO8rRsfpnt — 112 Canarias (@112canarias) November 11, 2025

El dispositivo está integrado por: Consorcio de Bomberos de Tenerife, 118 efectivos; brigadas contraincendios, 62 agentes forestales y técnicos; área de Carreteras del Cabildo, 50 trabajadores; Protección Civil y asociaciones de voluntariado, 130 personas; Cruz Roja, 68 miembros; y Cecopin y personal técnico de coordinación: 13 profesionales.

Coordinación con todos los municipios

El Centro de Coordinación se mantiene una comunicación directa con los 31 municipios de la Isla para atender de forma inmediata cualquier incidencia. Todos los planes de emergencias municipales se encuentran activados y los ayuntamientos sin planes homologados han emitido resoluciones de emergencia para garantizar su operatividad.

🧵 La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, siguiendo las recomendaciones de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil, informa: pic.twitter.com/j5eVlEe4eP — Educación Gobcan (@EducacionGobC) November 12, 2025

La Corporación insular ha adoptado medidas para minimizar los daños de esta borrasca y facilitar las tareas de actuación a lo largo de la noche de este miércoles y de la mañana de este jueves 13 de noviembre. De esta manera, se mantiene para este jueves la suspensión de las clases presenciales en los centros educativos y se ha pasado a modalidad telemática, según la instrucción de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.

También se mantiene la suspensión de las actividades extraescolares y al aire libre hasta nuevo aviso. Se ha pedido, asimismo, la ativación del teletrabajo para el personal del Cabildo y recomendación al resto de administraciones y entidades privadas para hacer lo mismo durante la jornada de este jueves 13 de noviembre.

Cierre de senderos

Por otro lado, se ha decretado el cierre de senderos, pistas forestales, campamentos y áreas recreativas, incluidas las del Parque Nacional del Teide, los Parques Rurales de Anaga y Teno y todos los espacios naturales protegidos, así como la prohibición de actividades de barranquismo y tránsito por zonas de riesgo.