Licencias para las primeras 56 de las mil viviendas de Cho

La Junta de Gobierno Local de Arona aprobó ayer la concesión de dos licencias para construir las primeras 56 viviendas en Cho II-Parque de la Reina. Los proyectos «cuentan con todos los informes técnicos y jurídicos favorables», aseguró el grupo de gobierno. Estas licencias forman parte del plan de desarrollo de ese ámbito próximo a la Autopista del Sur, en el que se prevé la edificación de cerca de 1.000 viviendas, «la mayor promoción residencial privada de Canarias».

El gobierno municipal que preside Fátima Lemes explicó que la aprobación de estas licencias «supone un paso decisivo para la reactivación urbanística de la zona, tras más de tres años de bloqueo administrativo en este expediente». La medida también «refleja el impulso que el área de Urbanismo ha dado a la tramitación de expedientes complejos en los últimos meses».

En esa línea, el tripartito que forman PP, CC y Vox realzó ayer que «con la concesión de estas dos licencias, Arona da un paso determinante para desbloquear un ámbito residencial que llevaba años paralizado y que es clave para aumentar la oferta de vivienda en el sur de Tenerife». Al respecto, defendió que la medida da paso a «una actuación que contribuye a dar respuesta a la demanda habitacional del municipio y del entorno insular, acudiendo a la imperiosa necesidad actual de vivienda».

En el entorno, otra treintena de vecinos espera por que les autoricen sus obras hace más de cuatro años

El concejal de Urbanismo, Javier Baute, realzó que «es un día importante para Arona. Hemos otorgado las dos primeras licencias de edificación en Cho II-Parque de la Reina, un proyecto de 965 viviendas que será la mayor promoción residencial privada de Canarias». El edil incidió en que con este paso, «Arona vuelve a liderar el desarrollo urbanístico del Archipiélago, demostrando que, con voluntad, diálogo y eficacia administrativa, las cosas avanzan». Tras más de tres años bloqueado, «hemos cumplido nuestra palabra y desbloqueado este expediente. En Urbanismo trabajamos para que las cosas ocurran. Me siento especialmente orgulloso del equipo, cuya implicación ha hecho posible que Arona siga avanzando con una hoja de ruta clara y sostenible».

La concesión de estas dos licencias urbanísticas contrasta con la espera de entre cuatro y siete años de una treintena de personas por la licencia municipal que les permita construir sus viviendas en el entorno, en una zona que no está recepcionada por el Consistorio. La causa es que la empresa pública y promotora Gestur Canarias no cedió, en 1986, el 10% obligatorio del aprovechamiento del suelo a la Administración local. Una situación de «bloqueo urbanístico» que dura más de 40 años. Los afectados siguen esperando porque les autoricen a construir sus casas.