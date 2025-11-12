Lee EL DÍA hasta final del año por tan solo dos euros y mantente al tanto con información de calidad

En un momento en que la información veraz y contrastada es más necesaria que nunca EL DÍA lanza una nueva promoción dirigida a quienes desean mantenerse informados con rigor y cercanía.

Por tiempo limitado, el periódico ofrece dos meses de suscripción digital por solo 2 euros, lo que supone un 85% de descuento respecto a la tarifa habitual (6,99 €/mes).

Con esta oferta, los lectores podrán disfrutar de acceso ilimitado a todas las secciones del diario digital: noticias al minuto, reportajes de análisis, crónicas locales, entrevistas exclusivas y mucho más.

Además, los lectores que desean disfrutar tanto de la edición digital como de la versión impresa pueden optar por la Edición Impresa Digital semestral, con un precio promocional de 60 euros por seis meses, equivalente a 10 euros al mes (antes 85 €).

Todas las suscripciones pueden cancelarse en cualquier momento y se renuevan automáticamente según la tarifa vigente.

Los interesados pueden suscribirse directamente a través de la web del periódico o mediante su cuenta de Google.

La mejor información, donde y cuando quieras

La suscripción a Contenidos Web permite acceder desde cualquier dispositivo —móvil, tableta u ordenador— a toda la actualidad de Canarias y del mundo.

Además, los suscriptores pueden disfrutar de una experiencia de lectura sin límites y sin publicidad intrusiva, con contenidos de calidad elaborados por un equipo de periodistas comprometidos con el servicio público.

📰 Edición Impresa Digital: 10 € al mes

Disfruta cada día de la versión digital idéntica al periódico en papel, pero con funciones avanzadas que mejoran tu experiencia de lectura: aumento de letra, lectura en voz alta y traducción de contenidos. Con esta suscripción tendrás acceso completo por solo 60 € durante seis meses, lo que equivale a apenas 33 céntimos al día, y podrás conectarte desde cualquier dispositivo y hasta en tres equipos al mismo tiempo.

Incluye:

Acceso al periódico en versión digital idéntica a la edición en papel, todos los días

Funciones extra para mejorar tu experiencia de lectura de nuestros contenidos

Acceso completo a todos los contenidos de la web de EL DÍA

Lectura desde cualquier dispositivo (PC, móvil o tablet) y en hasta 3 equipos al mismo tiempo

Mira nuestro vídeo explicativo y descubre todo lo que puedes hacer con la Edición Impresa Digital:

Seis razones para suscribirte a EL DÍA

Los lectores suscritos a EL DÍA también pueden acceder a newsletters temáticas, una App renovada con navegación más ágil y al Club ED+, que ofrece descuentos y acceso preferente a eventos organizados por el diario.

Ser suscriptor no solo significa leer las noticias: es formar parte de una comunidad que apoya el periodismo local y la información cercana.

Te damos seis buenas razones para unirte y disfrutar de todas las novedades:

1️⃣ Acceso ilimitado a todos los contenidos

2️⃣ Newsletters exclusivas de contenido especializado

3️⃣ Pasatiempos renovados

4️⃣ Una App renovada y más premium

5️⃣ ED+, un club con ofertas y descuentos exclusivos

6️⃣ Oferta de relanzamiento: 85% de descuento

Podrás consultar las últimas noticias cuando quieras, desde tu móvil, tablet, portátil o PC. 📱💻🖥

Además, podrás cancelar cuando desees: la renovación será al precio de tarifa.

Una promoción por tiempo limitado: suscríbete y aprovecha los descuentos

La campaña estará disponible hasta el 19 de noviembre e incluye renovación automática a la tarifa vigente una vez finalizado el período promocional. Una oportunidad única para descubrir todo lo que ofrece EL DÍA y disfrutar de la mejor información por un precio simbólico. Ambas suscripciones incluyen promociones exclusivas, sorteos, concursos y entradas para eventos culturales y deportivos en el Club+. Todo por menos de lo que cuesta un café.

👉 Haz clic en el botón y SUSCRÍBETE hoy por solo 2 euros y mantente al tanto con información de calidad.