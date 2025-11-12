Jet2.com refuerza su conexión con Tenerife Sur desde Londres-Gatwick con más vuelos semanales
La aerolínea británica abrirá una nueva base en el aeropuerto de Londres-Gatwick y operará once rutas con España, consolidando su liderazgo en el mercado turístico entre Reino Unido y Canarias
Tenerife refuerza su posición como uno de los destinos preferidos del turismo británico. La aerolínea Jet2.com ha anunciado la apertura de una nueva base en el aeropuerto de Londres-Gatwick para el año 2026, desde donde ofrecerá tres vuelos semanales directos al aeropuerto de Tenerife Sur.
El consejero delegado de Jet2.com y Jet2holidays, Steve Heapy, explicó que esta expansión es una “oportunidad fantástica para seguir ampliando el abanico de opciones desde Reino Unido hacia España” y consolidar a la compañía como el principal turoperador entre las Islas Canarias y el mercado británico.
Desde su nueva base en Gatwick, Jet2.com conectará también con Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura (dos vuelos por semana), además de otras siete rutas nacionales hacia destinos peninsulares y baleares como Málaga, Alicante o Mallorca.
Heapy destacó que “Londres concentra un enorme número de potenciales viajeros a España”, y subrayó que Jet2.com “ofrecerá vuelos desde tres aeropuertos londinenses, brindando una alternativa más flexible y asequible tanto para los turistas británicos como para los residentes en las islas que deseen visitar la capital inglesa”.
