Jet2.com refuerza su conexión con Tenerife Sur desde Londres-Gatwick con más vuelos semanales

Tenerife refuerza su posición como uno de los destinos preferidos del turismo británico. La aerolínea Jet2.com ha anunciado la apertura de una nueva base en el aeropuerto de Londres-Gatwick para el año 2026, desde donde ofrecerá tres vuelos semanales directos al aeropuerto de Tenerife Sur.

El consejero delegado de Jet2.com y Jet2holidays, Steve Heapy, explicó que esta expansión es una “oportunidad fantástica para seguir ampliando el abanico de opciones desde Reino Unido hacia España” y consolidar a la compañía como el principal turoperador entre las Islas Canarias y el mercado británico.

Desde su nueva base en Gatwick, Jet2.com conectará también con Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura (dos vuelos por semana), además de otras siete rutas nacionales hacia destinos peninsulares y baleares como Málaga, Alicante o Mallorca.

Heapy destacó que “Londres concentra un enorme número de potenciales viajeros a España”, y subrayó que Jet2.com “ofrecerá vuelos desde tres aeropuertos londinenses, brindando una alternativa más flexible y asequible tanto para los turistas británicos como para los residentes en las islas que deseen visitar la capital inglesa”.