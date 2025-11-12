La Guardia Civil avisa a los conductores de Tenerife sobre cómo actuar ante la llegada de la borrasca Claudia

La borrasca Claudia está dejando y dejará intensas lluvias y rachas de viento en Canarias. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife se esperan acumulaciones de agua en vías principales que dificultarían el tráfico y pondrían en peligro a los conductores. Ante este escenario, las autoridades insisten en la importancia de seguir las recomendaciones de seguridad y conducir con máxima precaución. La Dirección General de Tráfico (DGT) y la Guardia Civil ya han explicado actuar ante una situación de riesgo.

Las lluvias asociadas a la borrasca Claudia han provocado cortes de carreteras en La Palma y Tenerife en zonas peligrosas o donde existe riesgo de inundación. La DGT recuerda que, ante fenómenos meteorológicos adversos como este, lo más recomendable es evitar desplazamientos innecesarios y, si no es posible, seguir una serie de medidas básicas para minimizar riesgos.

Consejos DGT conducir con lluvia / Revista Seguridad Vial

"Cuando llueve con intensidad, las hojas caídas y el agua acumulada pueden convertir la carretera en una pista deslizante tan peligrosa como el hielo", advierten los responsables de seguridad de la DGT. Por ello, los conductores deben revisar limpiaparabrisas, neumáticos y frenos, además de reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad.

Otros consejos importantes incluyen mantener una conducción suave y progresiva, evitar los adelantamientos innecesarios y encender las luces de cruce para mejorar la visibilidad. El riesgo de acuaplaning aumenta con la acumulación de agua, por lo que mantener el control del volante sin movimientos bruscos es esencial.

Qué hacer si una riada sorprende al conductor

La Guardia Civil también ha recordado las pautas básicas ante posibles riadas o corrientes de agua, un peligro real durante episodios de lluvias intensas como los de la borrasca Claudia.

En estos casos, los agentes recomiendan no intentar cruzar zonas inundadas ni circular por carreteras anegadas. Si el agua supera la mitad de la rueda, el vehículo puede perder estabilidad y quedar fuera de control. Ante esa situación, es fundamental detenerse, ponerse a salvo y avisar al 112.

Si el coche comienza a ser arrastrado, se deben seguir estos pasos:

Intentar salir por la puerta o la ventanilla . Si la presión del agua impide abrir la puerta, espere a que se iguale la presión o rompa el cristal con un objeto punzante.

. Si la presión del agua impide abrir la puerta, espere a que se iguale la presión o rompa el cristal con un objeto punzante. Buscar una zona alta o el techo del vehículo para hacerse visible y esperar ayuda.

para hacerse visible y esperar ayuda. Nadar siempre a favor de la corriente, en dirección a una orilla o punto seguro donde pueda agarrarse.

Con la previsión de lluvias intensas durante los próximos días, Protección Civil y el Cabildo de Tenerife recomiendan revisar el estado de los vehículos antes de circular, especialmente los sistemas de freno y los limpiaparabrisas. También aconsejan consultar el estado de las carreteras en tiempo real a través del portal del Cabildo o de la DGT.

Además, se recomienda:

Evitar circular por zonas de barrancos o tramos inundables.

En caso de circular por vías afectadas, no detenerse bajo puentes o túneles .

. Llevar siempre linterna, teléfono cargado y ropa de abrigo en el vehículo por si fuera necesario esperar asistencia.

en el vehículo por si fuera necesario esperar asistencia. Mantenerse informado a través de los canales oficiales de la AEMET, el 112 Canarias y las cuentas de Tráfico Tenerife en redes sociales.

La borrasca Claudia continuará afectando a Canarias en las hasta mañana jueves 13 de noviembre, con especial incidencia en las islas occidentales, aunque Gran Canaria tampoco se librará de las fuertes lluvias. Las autoridades piden máxima prudencia al volante y recuerdan que la prevención es la mejor herramienta para evitar accidentes durante episodios de lluvias intensas.