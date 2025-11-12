La Gomera se blinda ante la llegada de la borrasca Claudia: cierre de senderos y alerta por lluvias y viento

El Cabildo de La Gomera ha activado desde las 16:00 horas de este miércoles el Plan de Emergencias Insular (PEIN) en fase de alerta, ante la llegada de la borrasca Claudia y la declaración de alerta por lluvias, viento e inundaciones decretada por la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias.

Como medida preventiva, la Corporación ha ordenado el cierre de la red insular de senderos, pistas forestales y zonas recreativas, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población y evitar riesgos asociados a las condiciones meteorológicas adversas.

Precipitaciones intensas y fuertes rachas de viento

Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apuntan a que, a partir de esta tarde, La Gomera registrará lluvias moderadas y persistentes, con posibilidad de aguaceros fuertes o muy fuertes en las vertientes sur y oeste de la isla.

Los acumulados podrían alcanzar entre 20 y 30 milímetros por hora y llegar a 80 o 100 milímetros en doce horas. El viento soplará del suroeste, moderado a fuerte, con rachas que podrían alcanzar los 90 km/h en cumbres y zonas altas. Durante la madrugada del jueves, el viento girará al oeste y comenzará a amainar progresivamente a lo largo del día.

Medidas preventivas y coordinación de emergencias

El consejero insular de Seguridad y Emergencias, Héctor Cabrera, ha explicado que desde el martes se reforzó la coordinación entre los servicios operativos y los cuerpos de emergencia, además de activar al personal del Cabildo para responder ante cualquier incidencia.

“Prestamos especial atención a las vertientes sur y oeste de la isla, donde las precipitaciones podrían ser más intensas y con mayor afección a la red viaria”, señaló Cabrera.

El Cabildo ha recordado que se mantiene una vigilancia constante sobre los barrancos y carreteras del interior, donde las lluvias podrían causar desprendimientos o acumulaciones de agua.

Recomendaciones a la población

La institución insular ha emitido una serie de recomendaciones a la ciudadanía para minimizar riesgos durante la alerta meteorológica:

Evitar desplazamientos innecesarios , especialmente por carreteras de montaña o zonas con riesgo de desprendimientos.

, especialmente por carreteras de montaña o zonas con riesgo de desprendimientos. No acceder a senderos, pistas forestales, cauces ni barrancos , ni permanecer en zonas recreativas.

, ni permanecer en zonas recreativas. Asegurar objetos susceptibles de ser arrastrados o desprendidos por el viento, como macetas, toldos o mobiliario exterior.

susceptibles de ser arrastrados o desprendidos por el viento, como macetas, toldos o mobiliario exterior. Mantenerse informados exclusivamente a través de canales oficiales del Cabildo, la Aemet o el 112 Canarias.

Ante cualquier incidencia, se recomienda contactar con el 112 o con el Centro de Coordinación Operativa Insular (Cecopin) en el teléfono 922 14 15 01.

La borrasca Claudia, en movimiento por el Archipiélago

La borrasca Claudia continuará desplazándose de oeste a este, afectando primero a las islas occidentales y extendiéndose durante la noche del miércoles y madrugada del jueves al resto del Archipiélago. Se prevé que las lluvias sean más intensas en las zonas de mayor relieve, mientras que en las orientales su impacto será más moderado.

El episodio meteorológico dejará un temporal de lluvia y viento, con posibles incidencias en puertos y carreteras, aunque se espera que las condiciones mejoren a partir del viernes.