Consecuencias de la borrasca Claudia: estos son los vuelos cancelados por AENA en la provincia de Santa Cruz de Tenerife

Los aeropuertos de la pronvincia ya están sufriendo cancelaciones y retrasos

Las lluvias de la borrasca Claudia ya descargan en el sur de Tenerife

El Día

Luis Miguel Mora

Luis Miguel Mora

Los efectos de la borrasca Claudia ya comienzan a hacerse evidentes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Una decena de vuelos con origen o destino en los aeropuertos de la región están experimentando cancelaciones o retrasos. Desde esta tarde, AENA ha comunicado que varios vuelos permanecerán suspendidos mientras dure el temporal.

Las lluvias intensas y las fuertes rachas de viento han obligado a cancelar y desviar numerosos vuelos durante la jornada de este lunes. La situación ha provocado incidencias en los tres aeropuertos: Tenerife Norte, Tenerife Sur y en el Aeropuerto de La Palma, donde AENA y las aerolíneas piden a los pasajeros que consulten el estado de sus vuelos antes de desplazarse.

En este último aeródromo, se están produciendo demoras que podrían prolongarse si persiste la inestabilidad atmosférica. Según la información facilitada por AENA, un vuelo de Binter que partía desde Gran Canaria hacia La Palma se vio obligado a regresar a su origen debido a las condiciones meteorológicas adversas. Además, otra aeronave de la aerolínea Cóndor que debía aterrizar a las 15:20 horas, ha sido desviada al aeropuerto de Tenerife Sur y aterrizará en los próximos minutos.

Trayecto de uno de los vuelos con destino La Palma desviado a causa de la borrasca Claudia

Trayecto de uno de los vuelos con destino La Palma desviado a causa de la borrasca Claudia / Flight Radar 24

Este lugar también ha acogido vuelos desviados desde el Aeropuerto de La Palma antes de que este procediera a cancelar y desviar operaciones. La mayoría de vuelos de la compañía easyJet y algunas llegadas de Ryanair se están desviando a la isla vecina.

Gran Canaria está recibiendo muchos vuelos desviados

Además, siete vuelos con destino a Tenerife Norte, Tenerife Sur y Fuerteventura fueron desviados a Gran Canaria, ante la imposibilidad de aterrizar con seguridad por el fuerte viento lateral y la escasa visibilidad.

AENA ha señalado que la prioridad es garantizar la seguridad de pasajeros y tripulaciones, por lo que las compañías están reprogramando las conexiones a medida que mejoran las condiciones. En este contexto, las aerolíneas piden a los viajeros que no acudan al aeropuerto sin confirmar previamente el estado de su vuelo y mantenerse informados a través de los canales oficiales y redes sociales de las aerolíneas.

