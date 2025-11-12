Estas son las carreteras cortadas por el paso de la borrasca Claudia en la provincia de Santa Cruz de Tenerife
Algunas carreteras de las islas podrían verse afectadas por el temporal, por lo que se recomienda a los conductores mantenerse atentos a los avisos de las autoridades
Los cabildos insulares ya están empezando a informar de las carreteras que se han tenido que cortar por el paso de la borrasca Claudia. La provincia de Santa Cruz de Tenerife se prepara para la llegada de este temporal que podría dejar hasta 120 l/m2 en 12 horas y grandes acumulados en todas las islas. Ante este riesgo, Protección Civil, el 112 de Canarias y el resto de autoridades locales están empezando a tomar medidas para garantizar la seguridad de los conductores.
Uno de los puntos críticos en este tipo de situaciones son las carreteras. Por ello, ya se han anunciado los primeros cortes en algunos tramos de la red vial de las islas. En época de lluvias se recomienda a los conductores evitar circular por zonas cercanas a barrancos, ramblas y torrentes de agua. También es importante alejar los vehículos de estas áreas y estacionarlos en lugares seguros donde el agua no pueda arrastrarlos.
Por otro lado, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha decretado alertas por temporal marítimo, por lo que se aconseja mantenerse alejado de la costa ante una posible subida del nivel del mar.
Carreteras cortadas en La Palma
Por el momento, el Cabildo Insular de La Palma es el único que ha anunciado cortes en sus carreteras. Actualmente, estas son las tres vías afectadas:
- LP-109 Las Mimbreras
- LP-214 La Caldera
- LP-4 Roque de los Muchachos
Esta será una de las islas con mayor nivel de peligrosidad entre hoy y mañana. La AEMET ha activado la alerta amarilla a partir de las 11:00 de la mañana, que se elevará a naranja desde las 14:00 horas. En redes sociales ya circulan vídeos compartidos por usuarios que muestran cómo el temporal ha comenzado a hacer acto de presencia. El fotógrafo meteorológico y cazador de tormentas Gerard (@IbelliWeather) ha publicado recientemente un fragmento grabado hace unos minutos en la zona de Punta Gorda, en La Palma.
En ElDia.es puedes seguir la última hora de la borrasca Claudia uniéndote a nuestro directo, donde informaremos de más novedades, alertas oficiales y efectos del temporal.
