El Cabildo de Tenerife pide evitar desplazamientos y recomienda el teletrabajo ante la borrasca Claudia

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha solicitado a la población extremar la precaución y evitar desplazamientos innecesarios ante la llegada de la borrasca Claudia, que afectará a la isla entre la tarde de este miércoles y la madrugada del jueves. Según las previsiones meteorológicas, se podrían registrar hasta 100 litros por metro cuadrado en 12 horas y rachas de viento que superen los 80 km/h, con fenómenos costeros en distintas zonas del litoral.

Para hacer frente a la situación, el Cabildo ha activado el Plan Insular de Emergencias (PEIN), que implica un refuerzo operativo con más de 150 personas, incluyendo bomberos, personal de Brifor, técnicos de emergencias y equipos de carreteras, coordinados con los cuerpos municipales de emergencias.ç

Zonas más afectadas y medidas preventivas

Las áreas que podrían sufrir un mayor impacto abarcan desde Santiago del Teide hasta Granadilla, pudiendo llegar a la zona metropolitana. Ante esto, el Cabildo ha adoptado medidas preventivas como:

Prohibición del ascenso al Pico del Teide .

. Cierre de senderos, pistas forestales y zonas recreativas .

. Restricción de actividades al aire libre de riesgo, como barranquismo .

. Limitación de circulación de vehículos en pistas forestales y zonas recreativas desde mediodía.

Estas medidas buscan proteger a la población y se podrían ampliar tras la actualización de información por parte del Gobierno de Canarias.

Recomendaciones para la ciudadanía

Rosa Dávila ha insistido en la necesidad de reducir al mínimo los desplazamientos, priorizar el teletrabajo durante la jornada del jueves y evitar zonas costeras y cauces de barrancos. Además, se recomienda:

Asegurar el mobiliario exterior y la señalética que pueda desprenderse.

Mantenerse informado únicamente a través de canales oficiales, como Cabildo de Tenerife y 112 Canarias .

y . Contactar con el 112 o CECOPIN (922 14 15 01) ante cualquier incidencia.

El Cabildo recuerda que la isla se encuentra en aviso naranja, con previsión de lluvias intensas, viento fuerte, fenómenos costeros y riesgo de inundaciones, y subraya la importancia de la autoprotección y el seguimiento de las recomendaciones oficiales.

Situación meteorológica prevista

La borrasca Claudia cruzará la isla de oeste a este, con precipitaciones persistentes y moderadas, localmente fuertes en medianías y zonas de mayor relieve, especialmente en las vertientes oeste y sur. El viento soplará del suroeste, moderado a fuerte en costas y medianías, con rachas muy fuertes en zonas altas y cumbres, alcanzando hasta 90 km/h. Durante la madrugada del jueves, se espera que el viento cambie al oeste y disminuya progresivamente.