La borrasca Claudia obliga a cerrar los senderos del Teide y a activar el plan de emergencias de Tenerife

El Cabildo de Tenerife ha activado desde las 12:00 horas del miércoles el Plan Insular de Emergencias (PEIN) debido a la llegada de la borrasca Claudia, que se prevé acompañada de fuertes precipitaciones, vientos de hasta 80 km/h y riesgo de inundaciones en diferentes zonas de la isla.

La corporación ha desaconsejado expresamente la visita al Parque Nacional del Teide y ha prohibido el acceso a senderos, pistas forestales, áreas recreativas y zonas de acampada, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población. Estas medidas se aplican especialmente en el Norte y Este de la isla, donde el efecto del relieve podría intensificar los fenómenos meteorológicos adversos.

Medidas preventivas y restricciones

Entre las medidas adoptadas por el Cabildo destacan:

Suspensión de la actividad lectiva presencial , que pasará a modalidad telemática el jueves 13 de noviembre.

Recomendación de evitar desplazamientos innecesarios y extremar la precaución en carretera.

Asegurar mobiliario urbano, señalética y elementos susceptibles de ser desplazados por el viento.

Activación de Planes de Emergencia Municipales (PEMU) y recomendación de teletrabajo en la medida de lo posible.

La Consejería de Medio Natural, Sostenibilidad y Seguridad y Emergencias, a través de la consejera Blanca Pérez, ha subrayado que estas medidas buscan proteger a las personas y garantizar la continuidad operativa de los servicios de emergencia.

Recursos activados y coordinación

El PEIN ha movilizado más de 110 bomberos, 45 efectivos de Brifor y 35 trabajadores de Carreteras, además de recursos extraordinarios del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF).

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, basándose en la información de la Aemet y en los Planes Específicos de Emergencia por Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA y PEINCA), ha decretado la alerta por lluvias, tormentas y viento, así como la prealerta por fenómeno costero.

Prohibiciones específicas

Cierre de senderos y pistas forestales , incluyendo los afectados por el incendio de Arafo en 2023.

desde las 12:00 horas del 12 de noviembre. Se restringe el barranquismo y otras actividades al aire libre de riesgo.

El Cabildo recuerda que se mantendrán alertados todos los recursos ordinarios y extraordinarios para intervenir de forma inmediata ante cualquier incidencia derivada de la borrasca.