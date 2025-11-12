La borrasca Claudia llega al sur de Tenerife y lo peor se espera durante la noche
Fuertes lluvias y rachas de viento de hasta 110 km/h obligan a extremar la precaución en la Isla
La borrasca Claudia ha tocado tierra en el sur de Tenerife. En varios puntos de la Isla se ha comenzado a sentir sus efectos con lluvias persistentes y vientos de hasta 110 km/h. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la intensidad de las precipitaciones podría acumular hasta 100 litros por metro cuadrado en 12 horas, lo que convierte a esta jornada en crítica para la isla.
Con el paso de las horas, se espera que el temporal se intensifique, afectando especialmente a Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, y extendiéndose a Gran Canaria durante la noche. Aemet mantiene avisos naranja en las islas de mayor relieve y alerta a la población sobre posibles crecidas puntuales de barrancos y zonas inundables.
Recomendaciones y medidas ante el temporal
Las autoridades insisten en la necesidad de extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios y proteger objetos sueltos que puedan caer por el viento. La previsión indica que el pico del temporal se registrará durante la noche, por lo que se recomienda permanecer en casa hasta que amaine.
El frente asociado a Claudia traerá además vientos cálidos del sur, con temperaturas más altas de lo habitual en Canarias, aunque la sensación de riesgo aumenta por la combinación de lluvia intensa y fuertes rachas de viento, especialmente en zonas costeras y de montaña.
- Clases suspendidas en La Palma y modalidad telemática en toda la provincia occidental por la borrasca 'Claudia'
- Borrasca Claudia en Tenerife: la Aemet activa avisos por lluvia, viento y oleaje en Tenerife ante la llegada de la borrasca Claudia
- La AEMET pide a la población de estas islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife que no salga a la calle ante los avisos amarillos y naranjas de la borrasca Claudia
- La Aemet alerta de lluvias torrenciales y fuertes vientos en Tenerife por la borrasca Claudia
- El tinerfeño Daswani presumía de obtener 7.000 euros de rentabilidad en 30 minutos
- El héroe de Tenerife que salvó a tres turistas de morir ahogados: 'Me lancé al mar sin pensarlo
- Samuel Biener, meteorólogo, anuncia la llegada de 'inundaciones súbitas' a estas islas de Santa Cruz de Tenerife: la borrasca Claudia descargará a partir del miércoles
- La provincia de Santa Cruz de Tenerife tiene más de 20 zonas inundables: consulta si tu casa o tu trabajo está en riesgo ante la llegada de la borrasca Claudia