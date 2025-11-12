La borrasca Claudia llega al sur de Tenerife y lo peor se espera durante la noche

La borrasca Claudia ha tocado tierra en el sur de Tenerife. En varios puntos de la Isla se ha comenzado a sentir sus efectos con lluvias persistentes y vientos de hasta 110 km/h. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la intensidad de las precipitaciones podría acumular hasta 100 litros por metro cuadrado en 12 horas, lo que convierte a esta jornada en crítica para la isla.

Con el paso de las horas, se espera que el temporal se intensifique, afectando especialmente a Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, y extendiéndose a Gran Canaria durante la noche. Aemet mantiene avisos naranja en las islas de mayor relieve y alerta a la población sobre posibles crecidas puntuales de barrancos y zonas inundables.

La borrasca Claudia descarga las primeras lluvias en La Palma / Luis G. Morera / EFE

Recomendaciones y medidas ante el temporal

Las autoridades insisten en la necesidad de extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios y proteger objetos sueltos que puedan caer por el viento. La previsión indica que el pico del temporal se registrará durante la noche, por lo que se recomienda permanecer en casa hasta que amaine.

El frente asociado a Claudia traerá además vientos cálidos del sur, con temperaturas más altas de lo habitual en Canarias, aunque la sensación de riesgo aumenta por la combinación de lluvia intensa y fuertes rachas de viento, especialmente en zonas costeras y de montaña.