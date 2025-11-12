Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Sigue en directo la evolución de la borrasca 'Claudia' en Canarias
Clases suspendidas, fuertes vientos y riesgo de inundación por lluvias

La borrasca Claudia deja este miércoles chubascos tormentosos en Tenerife

Las islas están en alerta por lluvias, viento e inundaciones pluviales

Así impactará la borrasca Claudia en Tenerife: continúa la previsión de lluvias intensa con 100 l/m2 en 24 horas

Meteored | ECMWF

Efe

Santa Cruz de Tenerife

La borrasca Claudia dejará chubascos tormentosos este miércoles, 12 de noviembre, en Tenerife, una situación similar a la del resto de islas occidentales. De hecho, se espera que el frente frío asociado a esta borrasca entre al archipiélago por la isla de La Palma y vaya cubriéndolas todas hasta alejarse el jueves.

Esta situación ha provocado que el Gobierno de Canarias vaya a declarar, a partir de este miércoles y en diferentes horarios según la isla, la alerta por lluvias, vientos e inundaciones pluviales.

Además, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que la nubosidad vaya en aumento, así como que se produzca una subida de las temperaturas.

En el mar habrá variable 1 a 3, arreciando pronto a oeste o suroeste 3 a 5, y a 5 o 6 en el sureste y noroeste a partir de la mañana. En el nordeste a partir de la madrugada, variable 2 o 3. Marejadilla, aumentando a marejada o fuerte marejada, salvo en el nordeste. Mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros.

Previsión del tiempo por islas para este miércoles:

TENERIFE

Cielos nubosos en el oeste, donde a partir de la tarde se esperan precipitaciones moderadas, que localmente pueden presentarse en forma de fuertes chubascos tormentosos y también ser persistentes, especialmente en zonas de interior del oeste. En el resto, poco nuboso con tendencia a ir cubriéndose el cielo; siendo probables chubascos tormentosos en medianías de Anaga y del noroeste a últimas horas.

Temperaturas en ligero ascenso: las máximas en el norte y este, y las mínimas en zonas de interior del noroeste; salvo en las cumbres, donde en general registrarán ligeros descensos. Viento del suroeste, arreciando durante la segunda mitad del día, cuando son probables rachas muy fuertes en zonas de interior expuestas del suroeste y la punta noroeste; así como en litorales expuestos entre Fasnia y El Rosario donde no se descartan. En el Teide, viento del suroeste, más intenso en cotas altas, especialmente en vertientes sur y oeste, donde se esperan rachas muy fuertes.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 21 25

LA GOMERA

Cielos nubosos, con tendencia a cubrirse durante la segunda mitad del día, especialmente en el interior; con precipitaciones dispersas, débiles a moderadas, que a partir de la tarde pueden ser localmente persistentes y presentarse en forma de fuertes chubascos tormentosos, siendo más probables en la vertiente oeste y en cumbres. Temperaturas en general en ligero ascenso. Viento del suroeste, arreciando durante la segunda mitad del día, especialmente a partir de media tarde cuando son probables rachas muy fuertes en zonas de medianías y cumbres expuestas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 21 26

LA PALMA

Cielos nubosos, con tendencia a cubrirse durante la segunda mitad del día, especialmente en el interior; con precipitaciones dispersas, débiles a moderadas hasta mediodía, posteriormente pueden ser localmente persistentes y presentarse en forma de fuertes chubascos tormentosos, siendo más probables en medianías del oeste, zonas altas de El Paso y Garafía, así como en el nordeste de la isla, pudiendo afectar finalmente a zonas bajas y a la capital. Temperaturas en general en ligero ascenso. Viento del suroeste, arreciando durante la segunda mitad del día, cuando son probables rachas muy fuertes en la zona de El Paso, medianías del oeste, así como en zonas altas y expuestas de la Caldera de Taburiente.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 21 23

EL HIERRO

Cielos nubosos, con tendencia a cubrirse durante la segunda mitad del día, especialmente en el interior; con precipitaciones dispersas, débiles a moderadas, que a partir de la tarde pueden ser localmente persistentes y presentarse en forma de fuertes chubascos tormentosos, siendo más probables en el suroeste y en cumbres. Temperaturas en general en ligero ascenso. Viento del suroeste, arreciando durante la segunda mitad del día, especialmente a partir de media tarde cuando son probables rachas muy fuertes en zonas de medianías y cumbres expuestas del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 16 19

LANZAROTE

Predominio de cielos poco nubosos, salvo escasos intervalos de nubosidad baja en zonas costeras durante la madrugada, con aumento de nubosidad alta en la segunda mitad del día. Temperaturas máximas en ligero ascenso, especialmente en costas del noroeste. Mínimas con pocos cambios. Viento del suroeste, flojo a moderado de madrugada y arreciando a partir del mediodía.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Arrecife 18 25

Fuerte oleaje en las costas de Tenerife.

Fuerte oleaje en las costas de Tenerife. / Arturo Jiménez

FUERTEVENTURA

Predominio de cielos poco nubosos, salvo escasos intervalos de nubosidad baja en zonas costeras durante la madrugada, con aumento de nubosidad alta en la segunda mitad del día. Temperaturas máximas en ligero ascenso, especialmente en costas del norte. Mínimas con pocos cambios. Viento del suroeste, flojo a moderado de madrugada y arreciando a partir del mediodía.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Puerto del Rosario 18 24

GRAN CANARIA

Predominio de los cielos nubosos en el suroeste, sin descartar precipitaciones débiles a moderadas a partir de la tarde. En el resto, poco nuboso salvo por intervalos de nubosidad alta. Temperaturas en ligero ascenso: las máximas en el norte y este, y las mínimas en zonas de interior del oeste; salvo en las cumbres, donde en general sufrirán ligeros descensos. Viento del suroeste, moderado de madrugada y aumentando a fuerte el resto del día, sin descartar rachas muy fuertes en cumbres.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 18 24

