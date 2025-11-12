En Directo
Sigue en directo el avance de la borrasca Claudia en Tenerife: las primeras lluvias llegan a La Palma
La borrasca Claudia alcanzará Tenerife entre la tarde del miércoles y el jueves, con lluvias intensas, viento del suroeste y fuerte oleaje, según advierte la Agencia Estatal de Meteorología
La borrasca Claudia pone en aviso a Tenerife y marca el inicio de un nuevo episodio de inestabilidad en el Archipiélago. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por lluvias, tormentas y viento, ante la llegada del frente atlántico que comenzará a sentirse desde la tarde del miércoles y se prolongará durante el jueves y el viernes. El organismo meteorológico advierte de un notable empeoramiento del tiempo, especialmente en las medianías y zonas de cumbre, donde podrían registrarse precipitaciones intensas y tormentas eléctricas.
El paso de Claudia vendrá acompañado de rachas de viento que podrían superar los 70 km/h, provocando mala mar y descenso térmico. Las autoridades recomiendan extremar la precaución en los desplazamientos, evitar actividades al aire libre y mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas. La borrasca, de origen atlántico, será la primera de noviembre con impacto significativo en Canarias, marcando un cambio brusco respecto al episodio de calor anómalo vivido en los últimos días.
La Gomera se blinda ante la llegada de la borrasca Claudia: cierre de senderos y alerta por lluvias y viento
El Cabildo activa el Plan de Emergencias Insular y pide extremar la precaución ante la previsión de precipitaciones intensas y rachas de hasta 90 km/h
Estas son las carreteras cortadas por el paso de la borrasca Claudia en la provincia de Santa Cruz de Tenerife
Algunas carreteras de las islas podrían verse afectadas por el temporal, por lo que se recomienda a los conductores mantenerse atentos a los avisos de las autoridades.
La Consejería de Medio Ambiente de La Palma adopta nuevas medidas
El Cabildo palmero ha cerrado la red insular de senderos y pistas forestales, además de áreas recreativas, acampadas u otras actividades en el interior del monte y el acceso al tubo volcánico de la Cueva de las Palomas.
Las primeras lluvias de la borrasca Claudia dejan ya hasta 13 litros/m2 en La Palma
Las primeras lluvias asociadas a la llegada a Canarias de la borrasca Claudia han dejado a lo largo de la noche hasta 13 litros de agua por metro cuadrado en La Palma, según registros de la Agencia Estatal de Meteorología.
Santa Cruz activa su PEMU y refuerza todos los servicios municipales ante las alertas
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ya ha rubricado el decreto de activación del Plan Municipal de Emergencias (PEMU) en fase de Alerta, la vigencia de dicha decisión y las medidas preventivas que contiene serán efectivas a partir de las 15:00 horas de hoy. Hay que recordar que esa medida se sustenta en las declaraciones de alerta emitidas por la Dirección General de Emergencias (DGE) del Gobierno de Canarias ante posibles Fenómenos Meteorológicos Adversos (FMA) por lluvias, viento e inundaciones, así como la prealerta activada también por posibles tormentas en la isla de Tenerife.
Yolanda Díaz explica el permiso retribuido de 4 días que podrán usar los trabajadores de la provincia de Santa Cuz de Tenerife por la borrasca Claudia: "Con aviso naranja o rojo se puede cambiar la jornada laboral"
Las normativas de protección laboral incluyen diversas medidas destinadas a garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores en las islas
La borrasca Claudia deja este miércoles chubascos tormentosos en Tenerife
Las islas están en alerta por lluvias, viento e inundaciones pluviales.
Santa Cruz de Tenerife activa 20 plazas para personas sin hogar ante la borrasca Claudia
El Ayuntamiento pide a la ciudadanía que extreme las precauciones ante el temporal.
Santa Cruz activará mañana el PEMU ante las alertas declaradas por el Gobierno canario
El Ayuntamiento capitalino activa los distintos servicios municipales para la toma de todas las medidas preventivas necesarias acorde a las alertas declaradas por el Gobierno de Canarias (lluvia, viento y riesgo de inundaciones), de forma que, este miércoles, 12 de noviembre, a partir de las 15.00 horas se activará el Plan de Emergencia Municipal.
Canarias se blinda contra la borrasca Claudia: clases suspendidas, senderos y playas cerradas y alerta en todas las islas
La borrasca traerá consigo lluvias torrenciales, tormentas y fuertes vientos que afectarán primero a la provincia occidental, donde más de 34.000 alumnos sufrirán cambios en su jornada lectiva.
