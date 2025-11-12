Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Sigue en directo el avance de la borrasca Claudia en Tenerife: las primeras lluvias llegan a La Palma

La borrasca Claudia alcanzará Tenerife entre la tarde del miércoles y el jueves, con lluvias intensas, viento del suroeste y fuerte oleaje, según advierte la Agencia Estatal de Meteorología

Así impactará la borrasca Claudia en Tenerife: continúa la previsión de lluvias intensa con 100 l/m2 en 24 horas

Así impactará la borrasca Claudia en Tenerife: continúa la previsión de lluvias intensa con 100 l/m2 en 24 horas

Meteored | ECMWF

Víctor de Castro

Y. R.

Haridian del Pino

La borrasca Claudia pone en aviso a Tenerife y marca el inicio de un nuevo episodio de inestabilidad en el Archipiélago. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por lluvias, tormentas y viento, ante la llegada del frente atlántico que comenzará a sentirse desde la tarde del miércoles y se prolongará durante el jueves y el viernes. El organismo meteorológico advierte de un notable empeoramiento del tiempo, especialmente en las medianías y zonas de cumbre, donde podrían registrarse precipitaciones intensas y tormentas eléctricas.

El paso de Claudia vendrá acompañado de rachas de viento que podrían superar los 70 km/h, provocando mala mar y descenso térmico. Las autoridades recomiendan extremar la precaución en los desplazamientos, evitar actividades al aire libre y mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas. La borrasca, de origen atlántico, será la primera de noviembre con impacto significativo en Canarias, marcando un cambio brusco respecto al episodio de calor anómalo vivido en los últimos días.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Clases suspendidas en La Palma y modalidad telemática en toda la provincia occidental por la borrasca 'Claudia'
  2. Borrasca Claudia en Tenerife: la Aemet activa avisos por lluvia, viento y oleaje en Tenerife ante la llegada de la borrasca Claudia
  3. La AEMET pide a la población de estas islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife que no salga a la calle ante los avisos amarillos y naranjas de la borrasca Claudia
  4. La Aemet alerta de lluvias torrenciales y fuertes vientos en Tenerife por la borrasca Claudia
  5. El tinerfeño Daswani presumía de obtener 7.000 euros de rentabilidad en 30 minutos
  6. El héroe de Tenerife que salvó a tres turistas de morir ahogados: 'Me lancé al mar sin pensarlo
  7. Samuel Biener, meteorólogo, anuncia la llegada de 'inundaciones súbitas' a estas islas de Santa Cruz de Tenerife: la borrasca Claudia descargará a partir del miércoles
  8. La provincia de Santa Cruz de Tenerife tiene más de 20 zonas inundables: consulta si tu casa o tu trabajo está en riesgo ante la llegada de la borrasca Claudia

La Gomera se blinda ante la llegada de la borrasca Claudia: cierre de senderos y alerta por lluvias y viento

La Gomera se blinda ante la llegada de la borrasca Claudia: cierre de senderos y alerta por lluvias y viento

Las primeras lluvias de la borrasca Claudia dejan ya hasta 13 litros/m2 en La Palma

Las primeras lluvias de la borrasca Claudia dejan ya hasta 13 litros/m2 en La Palma

Estas son las carreteras cortadas por el paso de la borrasca Claudia en la provincia de Santa Cruz de Tenerife

Sigue en directo el avance de la borrasca Claudia en Tenerife: las primeras lluvias llegan a La Palma

Playa Martiánez, donde los parapentes rozan a los bañistas

Playa Martiánez, donde los parapentes rozan a los bañistas

De sospechosos mafiosos a reclamar indemnizaciones millonarias al Estado

De sospechosos mafiosos a reclamar indemnizaciones millonarias al Estado

Licencias para las primeras 56 de las mil viviendas de Cho

Gasolineras más baratas hoy: encuentra la gasolina con el precio más bajo de hoy miércoles en tu municipio de Santa Cruz de Tenerife

Gasolineras más baratas hoy: encuentra la gasolina con el precio más bajo de hoy miércoles en tu municipio de Santa Cruz de Tenerife
Tracking Pixel Contents