El Bahía Cargo de Fred. Olsen Express transporta más de 100.000 metros lineales de carga durante su primer año

El Bahía Cargo de Fred. Olsen Express cumple un año uniendo las islas. Desde que comenzó a operar, el 12 de noviembre de 2024, ha transportado 100.700 metros lineales de carga. Con un total de 841 trayectos y 54.396 millas recorridas, este buque consolida la apuesta de la naviera por su servicio logístico, que se puso en marcha el pasado 2024 con la compra de dos barcos de tipo RORO y que se caracteriza por su regularidad, su eficiencia y por adaptarse a las necesidades del tejido empresarial de las islas.

Actualmente, Fred. Olsen Cargo Express cuenta con tres barcos dedicados en exclusiva al transporte de mercancías: Bentayga Cargo, Bahía Cargo y Breñas Cargo. De esta forma, la naviera ofrece cuatro conexiones al día entre Gran Canaria y Tenerife; una diaria desde cada puerto entre Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote y tres conexiones semanales entre Tenerife y La Palma. Asimismo, conecta el archipiélago con la península, a través de Huelva.

El jefe de departamento de carga de Fred. Olsen Express, Juan Jesús Dionis, explica que “durante estos primeros doce meses de funcionamiento, la excelencia en el servicio ha sido nuestra prioridad, como es habitual en todas las áreas de la naviera. Entre las mercancías más comunes, destaca el agua envasada, con un volumen total de 28 toneladas transportadas. Le siguen los productos de alimentación, con 15; los refrescos, con 12; los envases de vidrio, con 5 y finalmente la paquetería general, con 2 toneladas”.

Fred. Olsen Cargo Express, el servicio de transporte de mercancías de la naviera, une las islas de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma

En palabras del director de flota de Fred. Olsen Express, Juan Ignacio Liaño, “los datos nos han demostrado el crecimiento sostenido de nuestro servicio de carga, así como la confianza de los clientes en la compañía. Ha sido un año de consolidación, en el que hemos logrado optimizar las rutas y ofrecer soluciones logísticas más eficientes. Un servicio diseñado para garantizar el abastecimiento y atender las particularidades de la insularidad”.

El buque ‘Bahía Cargo’

El Bahía Cargo cuenta con capacidad de carga para 1.800 metros lineales y 9.000 toneladas. Con 160 metros de eslora y una velocidad media de 20 nudos, puede transportar todo tipo de mercancías, incluyendo las peligrosas o de grandes dimensiones. Es el gemelo del Bentayga Cargo, junto con el que opera las rutas de mercancías de Fred. Olsen Cargo Express.

Sobre Fred. Olsen Express

Fred. Olsen Express es la naviera de referencia en Canarias y lleva más de 50 años garantizando la conectividad entre islas. Desde su primera travesía en 1974 con Ferry Gomera, entre San Sebastián de La Gomera y Los Cristianos, en Tenerife, la compañía mantiene su compromiso con el desarrollo del transporte marítimo en el archipiélago. Se caracteriza por brindar un servicio con barcos de última generación y basado en la comodidad, la puntualidad, la rapidez y la flexibilidad.

Fiel a su vocación de generar riqueza entre la comunidad canaria, cuenta con un equipo humano de cerca de 1.000 personas. En la actualidad, Fred. Olsen Express dispone de una flota de ocho barcos de alta velocidad, dos miniferris y tres buques de carga destinados al transporte de mercancías, con los que conecta el archipiélago, a través de siete islas. Opera siete líneas marítimas interinsulares y una ruta costera en el sur de La Gomera. Además, une Canarias con la península mediante la conexión de Gran Canaria y Tenerife con Huelva.

Fred. Olsen Express es líder en el mercado interinsular. Realiza una media de 22.500 viajes al año y transporta anualmente a más de 3,7 millones de personas, 66.000 mascotas, 1.000.000 de turismos y 1.300.000 metros lineales de carga, es decir, unos 100.000 vehículos de transporte de mercancías. Desde su origen, más de 89 millones de pasajeros han confiado en la compañía.

En línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y la agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030, a través de su programa ‘En Armonía con el Mar’, Fred. Olsen Express aplica la innovación en todos sus procesos para reducir al máximo su huella en el entorno.