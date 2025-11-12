Los afectados por la filoxera y la sequía se reparten millón y medio

El Cabildo destina 1,5 millones de euros, incluidos en el presupuesto del próximo año, a los agricultores afectados por la filoxera y la sequía en Tenerife. Esta subvención llegará a los viticultores a través de las seis Denominaciones de Origen (DO) que operan en la Isla y las cuantías se cifrarán en virtud de la producción en litros de vino de la vendimia de 2024. Este dinero se destina a impulsar las labores de prevención, control, inspección y erradicación de la filoxera de la vid.

El vicepresidente insular, Lope Afonso, y el consejero de Sector Primario, Valentín González, anunciaron ayer, durante la celebración de la Mesa Insular del Vino, las medidas que la administración impulsará para el mantenimiento del cultivo de la vid en la Isla. Afonso se refirió a que la preocupación por la reducción de la registrada en la vendimia de este año «nos lleva a planificar un Plan Estratégico Integral del Sector Vitivinícola». Ese documento establece «una hoja de ruta a medio y largo plazo para reforzar la competitividad y la sostenibilidad del sector», sentencia.

Los consejeros del Cabildo se reunieron con todos los agentes del sector vitivinícola de Tenerife en torno a la Mesa del Vino. En este foro detallaron las iniciativas en defensa del viñedo tinerfeño, considerada la prioridad estratégica para el área insular de Sector Primario, «un trabajo con rigor técnico, con responsabilidad y de la mano de los agricultores».

Recordaron que desde el momento que se conoció la presencia del pulgón de la filoxera en la Isla –única de Canarias afectada, por ahora–, calificaron «de utilidad pública» la lucha contra el insecto y adoptaron las medidas fitosanitarias urgentes de erradicación y control para evitar su propagación.

Al tiempo que sirve de ayuda a los agricultores, esta subvención contribuye a defender la calidad de los vinos de Tenerife, reconocidos internacionalmente, además de a conservar «una de las tradiciones que construye nuestra idiosincrasia como sociedad: la viticultura».

Valentín González explicó que Los viticultores trasladaron su preocupación por la reducción de la cosecha de uva de este año. El Plan Estratégico contempla acciones para diversificar mercados y mejorar comercialización y digitalización. El Cabildo invertirá en el saneamiento del material vegetal, incrementando la inversión en innovación a través de Cultesa, además de garantizar el acceso al agua de riego de calidad y en cantidad.