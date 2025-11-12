La Aemet activa aviso naranja por lluvias en toda Canarias ante la llegada de la borrasca Claudia
Se esperan precipitaciones intensas, tormentas y vientos fuertes en todas las islas, con acumulados que podrían superar los 100 litros por metro cuadrado en zonas de Tenerife y La Palma
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decidido elevar a nivel naranja -riesgo importante- el aviso por lluvias para toda Canarias durante la jornada de este jueves, debido al avance de la borrasca Claudia. Según la Aemet, algunas zonas podrían registrar más de 30 litros de lluvia por metro cuadrado en solo una hora, mientras que los acumulados podrían superar los 100 litros en 12 horas en puntos elevados de Tenerife y La Palma.
Inicialmente, los avisos naranjas estaban limitados a la provincia de Santa Cruz de Tenerife para este miércoles y a partes de Gran Canaria para el jueves. El resto de la comunidad permanecía bajo aviso amarillo. Sin embargo, la evolución del temporal ha obligado a la Aemet a extender la alerta a todas las islas.
Precipitaciones y acumulados esperados
Las lluvias más intensas se prevén en las islas occidentales, especialmente en Tenerife y La Palma, donde las zonas altas de El Paso y Garafía podrían superar los 100 litros por metro cuadrado en un periodo de doce horas. En La Gomera y Gran Canaria, los acumulados podrían alcanzar los 80 litros en el mismo intervalo de tiempo.
Los registros del miércoles ya muestran la intensidad de la borrasca:
- El Paso (La Palma): 31,4 l/m²
- Roque de los Muchachos (La Palma): 28,2 l/m²
- Tijarafe (La Palma): 21,8 l/m²
- Puntagorda (La Palma): 17,8 l/m²
- En el resto de las islas, las lluvias han sido más moderadas, destacando El Pinar (El Hierro) con 3,4 l/m².
Vientos y tormentas: otra alerta
Además de las lluvias, la Aemet mantiene avisos amarillos para todas las islas por tormentas y vientos de hasta 80 km/h, que podrían alcanzar 90 km/h en zonas altas de La Palma y 100 km/h en el Teide.
Estas condiciones meteorológicas extremas implican riesgos de inundaciones locales, desprendimientos y caída de ramas o elementos sueltos. Por ello, las autoridades recuerdan la importancia de extremar la precaución y seguir las indicaciones oficiales.
- Clases suspendidas en La Palma y modalidad telemática en toda la provincia occidental por la borrasca 'Claudia'
- Borrasca Claudia en Tenerife: la Aemet activa avisos por lluvia, viento y oleaje en Tenerife ante la llegada de la borrasca Claudia
- La AEMET pide a la población de estas islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife que no salga a la calle ante los avisos amarillos y naranjas de la borrasca Claudia
- La Aemet alerta de lluvias torrenciales y fuertes vientos en Tenerife por la borrasca Claudia
- El tinerfeño Daswani presumía de obtener 7.000 euros de rentabilidad en 30 minutos
- El héroe de Tenerife que salvó a tres turistas de morir ahogados: 'Me lancé al mar sin pensarlo
- Samuel Biener, meteorólogo, anuncia la llegada de 'inundaciones súbitas' a estas islas de Santa Cruz de Tenerife: la borrasca Claudia descargará a partir del miércoles
- La provincia de Santa Cruz de Tenerife tiene más de 20 zonas inundables: consulta si tu casa o tu trabajo está en riesgo ante la llegada de la borrasca Claudia