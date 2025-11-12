La Aemet activa aviso naranja por lluvias en toda Canarias ante la llegada de la borrasca Claudia

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decidido elevar a nivel naranja -riesgo importante- el aviso por lluvias para toda Canarias durante la jornada de este jueves, debido al avance de la borrasca Claudia. Según la Aemet, algunas zonas podrían registrar más de 30 litros de lluvia por metro cuadrado en solo una hora, mientras que los acumulados podrían superar los 100 litros en 12 horas en puntos elevados de Tenerife y La Palma.

Inicialmente, los avisos naranjas estaban limitados a la provincia de Santa Cruz de Tenerife para este miércoles y a partes de Gran Canaria para el jueves. El resto de la comunidad permanecía bajo aviso amarillo. Sin embargo, la evolución del temporal ha obligado a la Aemet a extender la alerta a todas las islas.

Precipitaciones y acumulados esperados

Las lluvias más intensas se prevén en las islas occidentales, especialmente en Tenerife y La Palma, donde las zonas altas de El Paso y Garafía podrían superar los 100 litros por metro cuadrado en un periodo de doce horas. En La Gomera y Gran Canaria, los acumulados podrían alcanzar los 80 litros en el mismo intervalo de tiempo.

Los registros del miércoles ya muestran la intensidad de la borrasca:

El Paso (La Palma): 31,4 l/m²

Roque de los Muchachos (La Palma): 28,2 l/m²

Tijarafe (La Palma): 21,8 l/m²

Puntagorda (La Palma): 17,8 l/m²

En el resto de las islas, las lluvias han sido más moderadas, destacando El Pinar (El Hierro) con 3,4 l/m².

Vientos y tormentas: otra alerta

Además de las lluvias, la Aemet mantiene avisos amarillos para todas las islas por tormentas y vientos de hasta 80 km/h, que podrían alcanzar 90 km/h en zonas altas de La Palma y 100 km/h en el Teide.

Estas condiciones meteorológicas extremas implican riesgos de inundaciones locales, desprendimientos y caída de ramas o elementos sueltos. Por ello, las autoridades recuerdan la importancia de extremar la precaución y seguir las indicaciones oficiales.