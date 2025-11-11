Estos han sido los últimos terremotos cerca de Tenerife

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Canarias son unas islas volcánicas con una actividad sísmica activa. Solo hay que mirar los registros del Instituto Geográfico Nacional (IGN) para darnos cuenta de la cantidad de seísmos que tienen lugar periódicamente en el archipiélago.

En concreto, en los últimos días se han producido cinco terremotos en el archipiélago, uno de ellos en la propia isla de Tenerife.

Estos se han registrado en profundidades entre 3 y kilómetros, y con magnitudes entre 1,5 y 2,2.

Cronología

El primero de ellos ocurrió el pasado día 8 en Granadilla de Abona. Con una magnitud de 1,5, este fue localizado a una profundidad de 19 kilómetros.

El día 10 tuvo lugar otro, en este caso registrado en el mar, entre las islas de Gran Canaria y Tenerife. En concreto, se registró a las 2:18 horas y contó con una magnitud de 2,1.

Este martes, 11 de noviembre, otros dos seísmos se localizaron más o menos en la misma zona, también en mitad del mar y de madrugada; mientras que el último, ocurrido también este martes, se registró a las 10:27 horas y fue el de mayor magnitud (2,2). En este caso, se localizó en Frontera.

Evento inusual

Hace apenas unos días, el pasado 7 de noviembre, en la isla de Tenerife se produjo un evento sísmico de largo período. Si bien es normal que en la isla se produzca seísmos, el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) lo destacó por su amplitud, "la mayor registrada en Tenerife para este tipo de señales", según informó en sus redes sociales.

Sismograma y el espectrograma del evento de largo período registrado por la estación de la Red Sísmica Canaria TSAN.

Sismograma y el espectrograma del evento de largo período registrado por la estación de la Red Sísmica Canaria TSAN. / Involcan

El Involcan explicaba en ese momento que "estos fenómenos están asociados al movimiento de fluidos hidrotermales en el interior de la isla y forman parte del proceso de presurización del sistema magmático-hidrotermal que se observa en Tenerife desde 2016".

Playa Martiánez, donde los parapentes rozan a los bañistas

Estos han sido los últimos terremotos cerca de Tenerife

La ULL suspende la actividad presencial el miércoles por la tarde por la borrasca

El Cabildo de Tenerife impulsa un crecimiento del PIB del 41,5% entre 2010 y 2024

La borrasca Claudia pone a Tenerife en alerta por lluvias, vientos e inundaciones

Un muerto y dos heridas graves en un choque entre un coche y una guagua en Guía de Isora
