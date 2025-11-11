La ULL suspende la actividad presencial el miércoles por la tarde por la borrasca

La Universidad de La Laguna (ULL) ha informado este miércoles de que este miércoles suspende las clases presenciales a partir de las 15:00 horas debido a la situación de alerta por lluvias y viento, si bien ofrecerá formación telemática.

La ULL ha detallado en un comunicado que igualmente quedará suspendida a partir de las 15:00 horas la actividad administrativa, con la excepción de los servicios esenciales que se requieran en instalaciones de características especiales.

Todos los servicios de tarde deportivos y culturales quedan igualmente cancelados.

La ULL ha tomado esta decisión de acuerdo al Plan Básico de Actuación de la Universidad de La Laguna ante Situaciones o Fenómenos Meteorológicos Adversos.