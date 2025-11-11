Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Sigue en directo la evolución de la borrasca 'Claudia' en Canarias
Clases suspendidas, fuertes vientos y riesgo de inundación por lluvias

La ULL suspende la actividad presencial el miércoles por la tarde por la borrasca

La isla estará en alerta por lluvias y viento, por lo que la formación será telemática

Vehículos fuera del edificio central de la ULL.

Vehículos fuera del edificio central de la ULL. / María Pisaca

Efe

Santa Cruz de Tenerife

La Universidad de La Laguna (ULL) ha informado este miércoles de que este miércoles suspende las clases presenciales a partir de las 15:00 horas debido a la situación de alerta por lluvias y viento, si bien ofrecerá formación telemática.

La ULL ha detallado en un comunicado que igualmente quedará suspendida a partir de las 15:00 horas la actividad administrativa, con la excepción de los servicios esenciales que se requieran en instalaciones de características especiales.

Todos los servicios de tarde deportivos y culturales quedan igualmente cancelados.

La ULL ha tomado esta decisión de acuerdo al Plan Básico de Actuación de la Universidad de La Laguna ante Situaciones o Fenómenos Meteorológicos Adversos.

