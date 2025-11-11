Tensión a borde de un vuelo de Tenerife: un pasajero conflictivo obliga a regresar a la isla
El avión se dirigía desde Tenerife hasta Alicante
Los conflictos en los aviones a las Islas Canariasno cesan. Sin embargo, no se trata de un problema mecánico del avión, médico de un pasajero o de condiciones meteorológicas, sino de un viajero conflictivo que obligó a cambiar la ruta de una vuelo de Vueling que se dirigía a Alicante.
Según informa la cuenta oficial de la red social X de los controladores aéreos, el avión había salido de Tenerife Norte con destino Alicante, pero al poco de despegar la tripulación se vio obligada a regresar porque llevaban un pasajero conflictivo a bordo.
"La tripulación del vuelo saliendo de Tenerife Norte con destino Alicante nos comunica que necesitan regresar porque llevan a bordo un pasajero conflictivo. Les recortamos la aproximación en lo posible mientras se coordina la presencia de fuerzas de seguridad a su llegada", ha explicado la cuenta oficial de los controladores aéreos en X.
Ningún incidente
Ante la situación, los controladores aéreos activaron una maniobra de aproximación rápida para facilitar el aterrizaje de emergencia y garantizas la seguridad de todos los pasajeros a bordo.
A su llegada, las fuerzas de seguridad esperaban en pista para proceder con la detención del individuo, siguiendo el protocolo establecido en este tipo de incidencias.
- La Aemet alerta de lluvias torrenciales y fuertes vientos en Tenerife por la borrasca Claudia
- El tinerfeño Daswani presumía de obtener 7.000 euros de rentabilidad en 30 minutos
- El héroe de Tenerife que salvó a tres turistas de morir ahogados: 'Me lancé al mar sin pensarlo
- La Aemet avisa de un cambio de temperaturas en Tenerife este miércoles
- Samuel Biener, meteorólogo, anuncia la llegada de 'inundaciones súbitas' a estas islas de Santa Cruz de Tenerife: la borrasca Claudia descargará a partir del miércoles
- Fin de semana pasado por agua en Tenerife: esta es la previsión de la Aemet
- Dueño de los mejores centros de ocio de Tenerife y un amante de los animales: así es el empresario más rico de la provincia según la Lista Forbes 2025
- El Cabildo pone en venta por 10 millones bitcoins que compró por 10.000 euros