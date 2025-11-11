Tensión a borde de un vuelo de Tenerife: un pasajero conflictivo obliga a regresar a la isla

Los conflictos en los aviones a las Islas Canariasno cesan. Sin embargo, no se trata de un problema mecánico del avión, médico de un pasajero o de condiciones meteorológicas, sino de un viajero conflictivo que obligó a cambiar la ruta de una vuelo de Vueling que se dirigía a Alicante.

Según informa la cuenta oficial de la red social X de los controladores aéreos, el avión había salido de Tenerife Norte con destino Alicante, pero al poco de despegar la tripulación se vio obligada a regresar porque llevaban un pasajero conflictivo a bordo.

"La tripulación del vuelo saliendo de Tenerife Norte con destino Alicante nos comunica que necesitan regresar porque llevan a bordo un pasajero conflictivo. Les recortamos la aproximación en lo posible mientras se coordina la presencia de fuerzas de seguridad a su llegada", ha explicado la cuenta oficial de los controladores aéreos en X.

Ningún incidente

Ante la situación, los controladores aéreos activaron una maniobra de aproximación rápida para facilitar el aterrizaje de emergencia y garantizas la seguridad de todos los pasajeros a bordo.

A su llegada, las fuerzas de seguridad esperaban en pista para proceder con la detención del individuo, siguiendo el protocolo establecido en este tipo de incidencias.