La provincia de Santa Cruz de Tenerife tiene más de 20 zonas inundables: consulta si tu casa o tu trabajo está en riesgo ante la llegada de la borrasca Claudia

La inminente llegada de la borrasca Claudia a Tenerife ha llevado a las autoridades a activar medidas de prevención para proteger a la población ante las fuertes lluvias y tormentas que afectarán a las islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife durante los próximos dos días. La suspensión de clases, las restricciones de tráfico y el envío constante de alertas a los ciudadanos son algunas de las acciones adoptadas ante los avisos amarillo y naranja vigentes para este miércoles 12 y jueves 13.

Sin embargo, más allá de las medidas oficiales, muchos se hacen la misma pregunta: ¿Está mi casa en una zona de riesgo de inundación?

Tenerife es la isla con más zonas inundables

La vertiente noreste de la isla capitalina concentra la mayor cantidad de zonas inundables de la provincia. En toda la isla de Tenerife se identifican 20 puntos de riesgo, distribuidos en municipios como Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna, Puerto de la Cruz y Adeje. Según el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) y el Cabildo Insular de Aguas de Tenerife (CITAF), estos puntos de alto riesgo se encuentran principalmente cerca de barrancos, como el de Santos, que representa una amenaza desde La Laguna hasta la zona costera de la capital.

Desde el estadio Heliodoro Rodríguez López hasta el puerto de Santa Cruz de Tenerife, toda la zona atravesada por el barranco de Santos representa un riesgo significativo para la ciudad. Según el CITAR, el agua podría llegar a inundar hasta la plaza de España y acercarse peligrosamente al auditorio Adán Martín.

Zonas inundables Santa Cruz de Tenerife / CITAR

La isla de Tenerife se enfrenta a riesgos debido a barrancos, ramblas y otros cauces peligrosos. Entre los más propensos a desbordarse están los de mayor calado y longitud, como el ya mencionado barranco de Santos, el del Hierro o del Bufadero.

Esta es la lista de barrancos inundables de Tenerife:

Barranco de Santos (Santa Cruz de Tenerife): Tramo Puente Serrador – Plaza de Europa con inundaciones recurrentes en episodios intensos.

Barranco de Santos (La Laguna): Tramo: desde la Carnicería hasta Finca España.

Barranco del Hierro (Santa Cruz de Tenerife): Tramo: desde Ofra hasta la Refinería.

Barranco del Bufadero (Santa Cruz de Tenerife – María Jiménez)

Barranco de Tahodio (Santa Cruz de Tenerife): Zona media y desembocadura próxima al barrio de Valleseco.

Barranco de San Felipe (La Orotava / Puerto de la Cruz): Tramo: desde La Perdoma hasta Las Dehesas.

Barranco de Ruiz (Los Realejos / San Juan de la Rambla)

Barranco de Godínez (Icod de los Vinos)

Barranco de San Juan (o Guaría) (Guía de Isora / Playa San Juan)

Barranco del Infierno (Adeje): Tramo Fañabé – Playas del Duque.

Barranco de Torviscas (Adeje): Tramo El Conde – Costa Adeje.

Barranco del Rey (Arona / San Miguel de Abona)

Barranco de Badajoz (Güímar)

Barranco de Fajana (La Matanza de Acentejo)

Barranco de Jagua (Arafo)

Barranco de Añaza (Santa Cruz de Tenerife – Costa de Añaza)

Barranco de Erques (límite de Adeje y Guía de Isora)

Barranco de Icor (Arico)

Barranco de Herques (Güímar / Fasnia)

Barranco de Las Lajas (El Sauzal)

Aparte de estas áreas, el Plan Hidrológico de Tenerife del CIATF contempla también playas donde la marea puede subir e inundar los municipios. Se calcula que hay 35 áreas costeras con riesgo de inundación entre zonas de la capital y los municipios como El Rosario, Candelaria, Güímar y Granadilla de Abona.

En el resto de islas también hay zonas inundables

Aunque en menor medida que en la isla de Tenerife, en La Gomera, El Hierro y La Palma existen zonas inundables vinculadas a barrancos, ramblas y playas. Esta última isla será la más afectada durante la borrasca Claudia, ya que se prevé que caigan hasta 120 litros por metro cuadrado en un periodo de 12 horas.

En la isla bonita existen tres zonas inundables según el SNCZI:

Barranco de las Nieves (Santa Cruz de La Palma)

Barranco de las Angustias (Tazacorte)

Barranco de La Paloma (Valle de Aridane)

Además, en la Gomera y El Hierro también hay pequeños torrentes de agua que pueden provocar crecidas. En la primera de ellas, las zonas donde se concentra el peligro son:

El barranco de San Sebastián

El barranco de Valle Gran Rey

El barranco de Playa de Santiago

En El Hierro está el barranco de Las Playas, situado en el municipio de Valverde, la única zona considerada como punto susceptible de inundación en toda la isla.

Cuando llegue la borrasca Claudia, evita transitar cerca de estos lugares para no poner ni tu vida ni la de los demás en riesgo.