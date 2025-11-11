El precio de la gasolina y diésel hoy martes: las gasolineras más baratas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Para llenar tu vehículo hoy, martes 11 de noviembre, con Gasolina 98, la estación CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, es la mejor opción de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La Gasolina 98 está a 1,100€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife, en Polígono Industrial El Mayorazgo. Allí, la estación TGAS-TU TRÉBOL tiene la Gasolina 98 a 1,100€ el litro.

El gasoil más barato de la provincia de Santa Cruz de Tenerife lo puedes encontrar en Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife, estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo. Allí tiene un precio de 0,975€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio E.S.SHELL OFRA en Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife, Carretera del Rosario km 3, donde el precio del Gasóleo A es de 0,989€ el litro.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la estación de la isla de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo del municipio de Santa Cruz de Tenerife es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 0,975€. La segunda opción más económica de la provincia está en Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife, estación E.S.SHELL OFRA de Carretera del Rosario km 3, donde la Gasolina 95 está a 0,989€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en La Palma

El Gasóleo A más barato de La Palma está en la estación de servicio PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N en el municipio de Santa Cruz de la Palma a 1,187€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PCAN de Carretera LP-2 Fuencaliente km 24 en Fuencaliente de la Palma a 1,245€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de La Palma se encuentra en el municipio de Fuencaliente de la Palma, en la estación de servicio PCAN en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a 1,343€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA en Avenida los Indianos de Santa Cruz de la Palma a 1,349€ el litro.

La estación PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N en el municipio de Santa Cruz de la Palma es la más barata de La Palma para la Gasolina 95, a 1,179€ el litro, seguida por la estación PCAN de Carretera LP-2 Fuencaliente km 24 del municipio de Fuencaliente de la Palma a 1,235€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en El Hierro

El gasoil más barato lo encontraremos en Frontera, en la estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. en CALLE EL MATORRAL, 55, donde el diésel está a 1,392€ el litro. La segunda mejor opción está en Valverde, a 1,419€ el litro en DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22.

Para la Gasolina 98 más barata de El Hierro hay que ir hasta Valverde, Calle de la Constitución, 22, a la gasolinera DISA VALVERDE, donde el litro está a 1,519€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Frontera, Carretera General Tigaday, en la DISA FRONTERA, que está a 1,519€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en El Hierro de hoy martes 11 de noviembre, está en Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55, en la estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L., donde está a 1,361€ el litro. La otra opción está en Valverde, Calle de la Constitución, 22, a 1,399€ el litro en la estación DISA VALVERDE.

La gasolina más barata de este martes en La Gomera

En cuanto el diésel más barato de La Gomera, la estación de servicio SAN SEBASTIAN de San Sebastián de la Gomera en Avenida de Colón tiene un precio de 1,369€ el litro.

La estación de SAN SEBASTIAN en San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de La Gomera, a 1,489€ el litro. Otra opción está en San Sebastián de la Gomera, Paseo Fred Olsen, 3, en la estación DISA MUELLE GOMERA a 1,489€ el litro.

La Gomera tiene hoy, martes 11 de noviembre, la Gasolina 95 más barata en San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, en la estación de servicio SAN SEBASTIAN a 1,429€ el litro. La segunda más económica de la isla de La Gomera estaría en San Sebastián de la Gomera, DISA MUELLE GOMERA, en Paseo Fred Olsen, 3, donde el litro está a 1,429€.

La gasolina más barata de este martes en San Cristóbal de La Laguna

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de San Cristóbal de La Laguna está a 1,149€ el litro, en Glorieta del Brasil en la estación de servicio DISA PADRE ANCHIETA. La estación DISA OFRA ofrece la segunda mejor opción, a 1,179€ el litro, en Carretera Cueesta - Taco km 2.

La Gasolina 95 más barata de hoy, martes 11 de noviembre, está en la estación de servicio DISA OFRA de Carretera Cueesta - Taco km 2 a 0,989€ el litro de Gasolina 95, situada en San Cristóbal de La Laguna. La estación de servicio DISA PADRE ANCHIETA de Glorieta del Brasil es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,039€ el litro.

El diésel más barato está en DISA OFRA, a 0,989€ el litro, situada en Carretera Cueesta - Taco km 2. La segunda opción más barata es la estación DISA PADRE ANCHIETA que ofrece el gasoil a 1,049€ el litro en Gasóleo A en Glorieta del Brasil.

