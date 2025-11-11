La plantilla de la refinería teme por el futuro de sus puestos de trabajo

Los 150 trabajadores de la refinería de Moeve en Santa Cruz de Tenerife muestran su preocupación por su futuro laboral teniendo en cuenta que las instalaciones están siendo desmanteladas y que la empresa excluye a la plantilla de la negociación del convenio colectivo de refino. El argumento es que la actividad se ciñe a almacenar y distribuir combustible.

El presidente del comité de empresa, Alain Perera, explica que la situación actual de la refinería data de 2015 «y desde entonces hemos tenido tres convenios sin problema alguno». Sin embargo, Sindicato de Trabajadores, que cuenta con el 47% de la representación, no cuenta con el respaldo de CCOO y UGT, que con su 53% apoyan la salida de Tenerife del convenio colectivo de refino.

Esta situación se produce en el marco de un cierre anunciado de la refinería en virtud del acuerdo alcanzado por el que el suelo que ocupa pasa a la ciudad. Perera reconoce que Moeve «manifiesta por activa y por pasiva» que «no habrá cambios importantes ni significativos, que se respetará la idiosincrasia del centro y que dará la posibilidad de traslados a la Península».

Teniendo en cuenta que la plantilla actual la forman 150 trabajadores, con nuna edad media de 47 años, «somos conscientes de que no hay hueco para los 150», por lo que vislumbran un panorama sombrío, que, al margen de traslados a otros centros de la empresas en Canarias, incluyen «desvinculaciones o despidos».

La reubicación de las prestaciones actuales de la refinería de Santa Cruz en el Polígono Industrial de Granadilla no suponen una garantía para los empleados. «La concesión la tiene una filial de Moeve, por lo que no podemos negociar con nuestra empresa las condiciones que tendrá que aplicar otra compañía que gestionará esa actividad con más porcentaje y poder de decisión».

El próximo día 25 están convocadas las partes para constituir la Mesa de Negociación en un proceso cuya base es el contenido del convenio colectivo vigente, que definirá el marco de desarrollo de la actividad ajustando las condiciones a la realidad del centro, del trabajo que en se desarrolla en el mismo y de la propia plantilla.

Hasta el momento, Moeve (antigua Cepsa) sentaba en la mesa negociadora del convenio de refino a los centros de producción de La Rábida (Huelva), San Roque (Algeciras) y Santa Cruz de Tenerife. El cambio de modelo en este último caso se produjo en 2014 y en 2022 comenzó el trabajo para desmantelar las instalaciones chicharreras.