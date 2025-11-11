La mejor pastelería de Canarias está en Tenerife: tiene los mejores croissants de pistacho de la isla

Desde 1937, Zulay se ha convertido en una de las pastelerías más famosas de Canarias, su nombre trasporta a la tradición y calidad de los productos que ofrece.

Su historia comenzó en Fuencaliente, La Palma, cuando Eladio, fundador del negocio familiar, abrió su panadería apostando por una receta sencilla: agua, sal marina, levadura y cocción en horno de leña.

Generación tras generación, la marca sigue siendo fiel a su estilo y se ha consolidado como un referente en panadería y repostería artesanal en el archipiélago.

Filosofía

Los locales de Zulay se encunetran en Fuentecaliente, Los Llanos de Aridane, Santa Cruz de La Palma y La Laguna, y todos comparten la misma filosofía, ofrecer productos de calidad, elaborados con ingredientes locales y una técnica que garantice la exquisitez.

El equipo traba con marcas canarias apostando por el compromiso con el producto local.

Los panes son una de sus mayores especialidades / Instagram

Calidad en cada bocado

Entre sus especialidades destacan el croissant de pistacho, el roll de mortadela, el flan parisino, las cookies, el brownie o las galletas y el bizcocho de ciela, todos ellos elaborados artesanalmente. Sus vitrinas están llenas de dulces que conquistan los paladares solo con la vista.

Los creadores de contenido @guachinchesmodernos han confirmado en sus redes que la pastelería Zulay es una parada obligatoria para los amantes del dulce. Desatacan la calidad el producto, el trato cercano y la esencia artesanal.

Seña de identidad

Comprar en este local es como comprar para toda la vida, ya que sus recetas se elaboran con cariño y respetando lo que han hecho las generaciones anteriores.

Además, todos sus establecimientos son pet friendly y accesibles para personas con movilidad reducida. El objetivo de Zulay es que todo el mundo puede disfrutar de sus dulces.

Nuevo local

Zulay continua su expansión y abrirá un nuevo establecimiento en San Cristóbal de La Laguna el próximo sábado 15 de noviembre, a partir de las 10:00 horas, en la calle Viana, 25.

La firma ha anunciado que los primeros 50 clientes recibirán un panettone de regalo, además de otras sorpresas durante la jornada.