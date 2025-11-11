Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
La mejor pastelería de Canarias está en Tenerife: tiene los mejores croissants de pistacho de la isla

Con casi un siglo de historia, esta pastelería familiar sigue conquistando los corazones de los canarios

La mejor pastelería de las Islas Canarias está en Tenerife

La mejor pastelería de las Islas Canarias está en Tenerife / Instagram

Helena Ros

Helena Ros

Desde 1937, Zulay se ha convertido en una de las pastelerías más famosas de Canarias, su nombre trasporta a la tradición y calidad de los productos que ofrece.

Su historia comenzó en Fuencaliente, La Palma, cuando Eladio, fundador del negocio familiar, abrió su panadería apostando por una receta sencilla: agua, sal marina, levadura y cocción en horno de leña.

Generación tras generación, la marca sigue siendo fiel a su estilo y se ha consolidado como un referente en panadería y repostería artesanal en el archipiélago.

Filosofía

Los locales de Zulay se encunetran en Fuentecaliente, Los Llanos de Aridane, Santa Cruz de La Palma y La Laguna, y todos comparten la misma filosofía, ofrecer productos de calidad, elaborados con ingredientes locales y una técnica que garantice la exquisitez.

El equipo traba con marcas canarias apostando por el compromiso con el producto local.

Los panes son una de sus mayores especialidades

Los panes son una de sus mayores especialidades / Instagram

Calidad en cada bocado

Entre sus especialidades destacan el croissant de pistacho, el roll de mortadela, el flan parisino, las cookies, el brownie o las galletas y el bizcocho de ciela, todos ellos elaborados artesanalmente. Sus vitrinas están llenas de dulces que conquistan los paladares solo con la vista.

Los creadores de contenido @guachinchesmodernos han confirmado en sus redes que la pastelería Zulay es una parada obligatoria para los amantes del dulce. Desatacan la calidad el producto, el trato cercano y la esencia artesanal.

Seña de identidad

Comprar en este local es como comprar para toda la vida, ya que sus recetas se elaboran con cariño y respetando lo que han hecho las generaciones anteriores.

Además, todos sus establecimientos son pet friendly y accesibles para personas con movilidad reducida. El objetivo de Zulay es que todo el mundo puede disfrutar de sus dulces.

Nuevo local

Zulay continua su expansión y abrirá un nuevo establecimiento en San Cristóbal de La Laguna el próximo sábado 15 de noviembre, a partir de las 10:00 horas, en la calle Viana, 25.

La firma ha anunciado que los primeros 50 clientes recibirán un panettone de regalo, además de otras sorpresas durante la jornada.

