Intensifican los controles contra la venta ambulante en zonas turísticas

El aumento de la actividad y el incremento de las quejas de los vecinos y empresarios lleva a las administraciones a intensificar los controles sobre la venta ambulante en las zonas turísticas de mayor afluencia de Arona. Tanto la Policía Local aronera como la Policía Nacional mantienen activos diversos operativos en los que, hasta ahora, desarrollaron más de 300 intervenciones, durante las que practicaron 168 incautaciones.

Estas actuaciones, que se están reforzando en los últimos días, tienen como objetivo garantizar la seguridad ciudadana, preservar el uso adecuado del espacio público y proteger la actividad económica local, señala el gobierno municipal en un comunicado.

Los policías locales y los nacionales están realizando controles frecuentes en puntos estratégicos del litoral aronero, procediendo a la identificación de personas que ejercen la venta ambulante y a la incautación de productos utilizados en esta práctica comercial irregular.

Como consecuencia de ello, solo en lo que va de año la Policía Local de Arona tramitó 168 actas de incautación y participó en 320 intervenciones, siempre en el marco de los operativos policiales y preventivos aplicados en el municipio.

El concejal de Policía Local, Héctor Reyes, explicó que estos controles forman parte de una estrategia conjunta «para reforzar la seguridad en los principales núcleos turísticos. Nuestra prioridad es mantener un entorno seguro y ordenado tanto para los vecinos como para quienes nos visitan».

La proliferación de la venta ambulante en primera línea comercial, la creciente inseguridad y la falta de limpieza generan una situación insostenible que amenaza la competitividad de las zonas más visitadas de la isla. Lo dijeron los empresarios y comerciantes hace un mes y las autoridades «parece que hacen caso».

Los empresarios subrayaron que no se oponen a la venta ambulante como actividad, pero reclamaron la regulación de dicha actividad y que se lleve a cabo fuera de los espacios en los que se encuentran los negocios que cumplen con la normativa, pagan impuestos y generan empleo estable. «La situación actual supone una competencia desleal y graves perjuicios económicos para quienes sostienen el tejido productivo local», apostillaron en su crítica.

El Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST) advirtió de que la venta ambulante irregular conlleva otros riesgos y problemas detectados en la zona turística de Arona. Esta patronal defendió que tal actividad está vinculada a delitos contra la propiedad intelectual y al trapicheo de drogas en los entornos turísticos. El Círculo puso como ejemplo el cierre de los baños que aplicaron algunos centros comerciales con el fin de para frenar el consumo de estas sustancias. En palabras de los propios empresarios, «la situación, en ocasiones, da miedo».

Prostitución, robos de carteras, bolsos y móviles forman parte del día a día en Playa de las Américas, por ejemplo. El «descontrol» es un factor que incide de forma preocupante en la calidad y valoración del destino. La Concejalía de Seguridad recordó que mantiene una política de mejora de los medios materiales y tecnológicos con que cuenta la Policía Local. Al tiempo, anunció la próxima incorporarán de más agentes «que permitirán reforzar este tipo de actuaciones y, al mismo tiempo, aumentar la presencia policial en todos los barrios».