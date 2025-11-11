Un fascinante varano azul de Indonesia termina en Tenerife víctima del tráfico ilegal

El varano azul (Varanus macraei) parece salido de un cuento fantástico. Su piel, cubierta de escamas en tonos eléctricos, lo convierte en uno de los reptiles más bellos del planeta. Pero esta misma belleza es su condena. Solo habita en la isla de Batanta, un rincón remoto de Indonesia... y ahora uno de ellos se encuentra en Tenerife. Víctima del tráfico ilegal, un animal de esta especie vulnerable se encuentra en el Centro de Recuperación de Animales Silvestres de la Fundación Neotrópico.

De hábitos arborícolas, pasa gran parte del día moviéndose entre ramas con sorprendente agilidad. Su cola prensil funciona como una quinta extremidad, ayudándole a mantener el equilibrio mientras caza invertebrados, huevos, polluelos y pequeños vertebrados. En su ecosistema, cumple un papel esencial en el control de poblaciones y en el mantenimiento del equilibrio natural.

El precio de la belleza: víctima del tráfico ilegal

El intenso color azul del varano no solo atrae a científicos y amantes de la naturaleza, sino también a traficantes de fauna exótica. Su rareza y espectacular aspecto lo han convertido en uno de los reptiles más buscados por coleccionistas de todo el mundo. Cada ejemplar puede alcanzar precios astronómicos en el mercado negro, alimentando una red global que amenaza su supervivencia.

En el Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) de la Fundación Neotrópico, en Tenerife, se trabaja para rescatar y custodiar ejemplares que llegan como víctimas del tráfico ilegal. Allí reciben atención veterinaria, alimentación adecuada y un entorno seguro, mientras los expertos promueven la educación y sensibilización sobre la importancia de proteger la fauna exótica.

Un símbolo de la biodiversidad que debemos proteger

El varano azul no es solo una rareza biológica: es un símbolo del delicado equilibrio de la naturaleza. Su historia nos recuerda que la fascinación humana por lo exótico puede convertirse en una amenaza si no se acompaña de responsabilidad y respeto.

Cada ejemplar rescatado es una victoria frente a la pérdida silenciosa de biodiversidad. Y cada persona que conoce su historia puede ayudar a cambiarla