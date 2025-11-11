Los datos avalan al Cabildo de Tenerife como "la locomotora de la Isla"

Tenerife es “la locomotora de Canarias” y el Cabildo es “la locomotora de Tenerife”. La presidenta de la institución insular, Rosa Dávila, presentó este martes los datos de análisis del impacto de la actividad del Cabildo en la economía de la Isla. Se trata de un trabajo que aborda indicadores macroeconómicos, presupuestarios y analíticos, y con el que se buscaba, apuntó la nacionalista, avalar con cifras que esta administración local es la “locomotora de Tenerife”. Y el resultado, según los números aportados, es positivo.

Dávila afirmó el pasado mes de julio que Tenerife había vuelto a convertirse “en la locomotora económica de Canarias», y recurrió este martes a la misma expresión para referirse al efecto tractor de la actividad del Cabildo sobre la economía insular. Lo hizo en un acto en el Espacio Mutua Tinerfeña, en La Laguna, en el que se pusieron de relieve datos como un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 41,5% entre 2010 y 2024, una bajada del 13,3% del paro en el mismo período o un incremento del 37,3% en las afiliaciones a las Seguridad Social en los mismos años.

Empresarios e instituciones

La presidenta insular destacó el 91% en la ejecución presupuestaria durante 2024. “El Cabildo de Tenerife es una gran locomotora económica, con una enorme capacidad de tracción para impulsar a toda la Isla, potenciando una gestión eficaz y orientada al crecimiento con el respaldo de un gobierno estable”, manifestó en una cita que contó con la presencia del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, así como numerosos empresarios y representantes de entidades e instituciones de la Isla.

De los datos de los datos se encargó el economista de la empresa Corporación 5 José Miguel González. Este último puso de relieve que la población continúa creciendo, especialmente por el aumento de residentes extranjeros, lo que refleja la capacidad de atracción de Tenerife. También apuntó que la tasa de paro mantiene una reducción sostenida y que los datos de 2025, al menos hasta el tercer trimestre, confirman una mejora del empleo, además de situarse por debajo de la media del Archipiélago.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)