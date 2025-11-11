Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Clases suspendidas en La Palma y modalidad telemática en toda la provincia occidental por la borrasca 'Claudia'

La Dirección General de Emergencias y Protección Civil decreta la suspensión de la actividad lectiva a partir de mañana y pasará a la modalidad telemática por la tarde en toda la provincia occidental

Imagen de archivo de la vuelta a los colegios.

Imagen de archivo de la vuelta a los colegios.

Víctor de Castro

Víctor de Castro

Santa Cruz de Tenerife

La borrasca 'Claudia' se acerca a Canarias y las autoridades han decidido suspender la actividad lectiva y el servicio de comedor en La Palma a partir de las 13:30 horas del miércoles. A partir de las 15:00 horas, todas las islas de la provincia occidental (La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife) pasarán a modalidad telemática para garantizar la seguridad de alumnado y personal educativo.

Asimismo, se recomienda cancelar actividades complementarias y extraescolares, mientras Protección Civil y la Dirección General de Emergencias estudian medidas adicionales para el jueves, que se abordarán en una nueva reunión programada a las 10:30 horas.

Se espera que las lluvias intensas, acompañadas de tormentas y viento fuerte, persistan durante toda la jornada, con posibilidad de inundaciones locales y crecidas en barrancos, lo que justifica estas decisiones preventivas en los centros educativos de la provincia occidental.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet alerta de lluvias torrenciales y fuertes vientos en Tenerife por la borrasca Claudia
  2. El tinerfeño Daswani presumía de obtener 7.000 euros de rentabilidad en 30 minutos
  3. El héroe de Tenerife que salvó a tres turistas de morir ahogados: 'Me lancé al mar sin pensarlo
  4. La Aemet avisa de un cambio de temperaturas en Tenerife este miércoles
  5. Samuel Biener, meteorólogo, anuncia la llegada de 'inundaciones súbitas' a estas islas de Santa Cruz de Tenerife: la borrasca Claudia descargará a partir del miércoles
  6. Fin de semana pasado por agua en Tenerife: esta es la previsión de la Aemet
  7. Dueño de los mejores centros de ocio de Tenerife y un amante de los animales: así es el empresario más rico de la provincia según la Lista Forbes 2025
  8. El Cabildo pone en venta por 10 millones bitcoins que compró por 10.000 euros

Clases suspendidas en La Palma y modalidad telemática en toda la provincia occidental por la borrasca 'Claudia'

Clases suspendidas en La Palma y modalidad telemática en toda la provincia occidental por la borrasca 'Claudia'

La borrasca ‘Claudia’ golpeará con fuerza a la provincia de Santa Cruz de Tenerife: lluvias de hasta 100 litros por metro cuadrado y rachas muy fuertes de viento

La borrasca ‘Claudia’ golpeará con fuerza a la provincia de Santa Cruz de Tenerife: lluvias de hasta 100 litros por metro cuadrado y rachas muy fuertes de viento

Los datos avalan al Cabildo de Tenerife como "la locomotora de la Isla"

Los datos avalan al Cabildo de Tenerife como "la locomotora de la Isla"

La Aemet activa avisos en Tenerife por la borrasca Claudia: lluvias intensas, viento fuerte y mar de fondo

La Aemet activa avisos en Tenerife por la borrasca Claudia: lluvias intensas, viento fuerte y mar de fondo

Borrasca Claudia en Tenerife: la Aemet activa avisos por lluvia, viento y oleaje en Tenerife ante la llegada de la borrasca Claudia

Un fascinante varano azul de Indonesia termina en Tenerife víctima del tráfico ilegal

Un fascinante varano azul de Indonesia termina en Tenerife víctima del tráfico ilegal

La AEMET pide a la población de estas islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife que no salga a la calle ante los avisos amarillos y naranjas de la borrasca Claudia

La AEMET pide a la población de estas islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife que no salga a la calle ante los avisos amarillos y naranjas de la borrasca Claudia

La Policía Nacional evita que una mujer se arroje al vacío desde una pasarela del aeropuerto de Tenerife Sur

La Policía Nacional evita que una mujer se arroje al vacío desde una pasarela del aeropuerto de Tenerife Sur
Tracking Pixel Contents