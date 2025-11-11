Con el céntimo forestal, Tenerife invertirá 4,6 millones de euros en la restauración del incendio de 2023

El Gobierno insular sumará la recaudación íntegra de los 4,8 millones de euros que espera ingresar por el céntimo forestal a la inversión directa en los espacios naturales de Tenerife, en total algo más de nueve millones. Entre las actuaciones previstas se encuentran, entre otras, la restauración de las zonas dañadas por el gran incendio de 2023, la reforestación, el Plan de Medianías y aciones en el Parque Nacional del Teide.

Carácter finalista

El carácter "finalista" de la recaudación que el Cabildo obtenga por el cobro de un céntimo euro por litro de combustible (gasolina o gasóleo) repostado, cifrada en 4.8 millones de euros anuales, permite al grupo gobernante (CC-PP) garantizar que se destinará en su totalidad a actuaciones que gestionará la Consejería Insular del Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias. En concreto, a “financiar exclusivamente medidas de prevención de incendios forestales, restauración de ecosistemas degradados y conservación de suelos”. Es decir, no servirá para sufragar gastos estructurales propios del funcionamiento ordinario del área.

Modificación

El BOP publicó este lunes la Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la exacción sobre el consumo de combustibles de automoción en la isla de Tenerife, que es su nombre oficial, tras ser sometida a información pública y aprobada en el pleno de octubre. La figura fiscal tiene su origen en el presupuesto para este año del Gobierno de Canarias y por ahora sólo se acogen a ella Tenerife y Gran Canaria.

Inversiones

De esta forma, en el presupuesto en inversiones susceptibles de ser financiadas por este céntimo forestal, entre otras, caben destacar por su relevancia la restauración del gran incendio forestal de 2023 (4.613.972 euros), acciones sobre el pinar del Parque Nacional del Teide (300.000), donde también se contempla la recuperación del cedro y la retama (300.000), así como actuaciones de restauración (450.000); la erradicación de flora exótica (1.184.700), la intervención en palmerales (154.477), repoblaciones forestales (563.071 euros) y el Plan de Medianías (1.460.450 euros.)

Imagen reciente del Parque Nacional del Teide / Arturo Jiménez

La 'joya' de la corona

Medio Natural sostiene que la gestión en el Teide "será un referente en Europa" cuando el Gobierno de Canarias lo transfiera por completo al Cabildo de Tenerife. Entre las grandes líneas de actuación contempladas en una inversión total de 202 millones, que incluye también a Sector Primario, pasan por la vigilancia permanente del parque con el salto de cuatro a 13 agentes de medio ambiente y el desarrollo del Plan de Movilidad, que determina el nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) a punto de entrar en vigor.

Cuatro grandes líneas

Medio Natural dibuja otras cuatro grandes líneas estratégicas en sus cuentas para el próximo año. En primer lugar, la recuperación ambiental de espacios naturales con especies autóctonas y la eliminación de flora invasora. Asimismo, el objetivo es triplicar la capacidad de tratamiento de residuos orgánicos en el Complejo Ambiental de Tenerife (CAT), ubicado en Arico. Como tercera medida global, se apuesta por la adquisición de 19 remolques para Protección Civil en la Isla. Esto se completa con el aumento de personal del Consorcio de Bomberos para el retén Adeje-Arona.

Recaudación estable

El céntimo forestal "garantiza una recaudación estable que no puede desviarse a otros fines". Así, se asegura que exista "una partida fija y sostenida en el tiempo para la gestión forestal, independientemente de los vaivenes presupuestarios". Por otro lado, "una ecotasa turística, a regular por la administración autonómica, no sería incompatible con el céntimo forestal, aunque no tendría este carácter específico y podría destinarse a cualquier política del Gobierno, dejando nuevamente el patrimonio forestal sin recursos suficientes". Además, contar con una recaudación fija y garantizada "permite diseñar proyectos plurianuales de mayor envergadura, estructurados por fases, lo que favorece la planificación estratégica y mejora la eficiencia en la ejecución del gasto público destinado a la conservación y gestión forestal".

Estructural

El razonamiento que expone Medio Natural detalla que "la gestión forestal depende en gran medida de la coyuntura meteorológica y/o climática". La falta de un mecanismo para reservar fondos "genera una vulnerabilidad estructural en la financiación del monte". El céntimo forestal "resuelve este problema al establecer una bolsa estable de recursos, que puede acumularse y destinarse cuando realmente sea posible ejecutar las actuaciones". En lo concerniente a la justicia intergeneracional y territorial, "la gestión forestal protege bienes comunes como el agua, el suelo, la biodiversidad y la prevención de incendios". Estos beneficios "los disfruta toda la población residente, presente y futura".

Inversión preventiva

Por último, "sin una financiación estable, los riesgos de incendios o erosión, así como la restauración ambiental subsiguiente tras un gran incendio (como el del año 2023), terminan saliendo mucho más onerosos para la sociedad en términos económicos, sociales y ambientales". El céntimo forestal es, por tanto, "una medida de inversión preventiva que evita costes mucho mayores en el futuro".