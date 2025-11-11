Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Sigue en directo la evolución de la borrasca 'Claudia' en Canarias
Clases suspendidas, fuertes vientos y riesgo de inundación por lluvias

La borrasca Claudia pone a Tenerife en alerta por lluvias, vientos e inundaciones

Las islas también se encuentran en prealerta por tormentas

Así impactará la borrasca Claudia en Tenerife: continúa la previsión de lluvias intensa con 100 l/m2 en 24 horas

Así impactará la borrasca Claudia en Tenerife: continúa la previsión de lluvias intensa con 100 l/m2 en 24 horas

Meteored | ECMWF

Y. R.

Santa Cruz de Tenerife

La borrasca Claudia, que se prevé que llegue este miércoles a Canarias, pondrá a todas las islas en alerta por lluvias. Así lo ha informado el Gobierno de Canarias, que a través de la Dirección General de Emergencias, concreta que la situación de alerta se producirá a partir de las 15:00 horas. A esta se unirán también las alertas por vientos e inundaciones pluviales, y la prealerta por tormentas.

De esta manera, se espera que un frente frío asociado a dicha borrasca, que está situada al suroeste de las Islas Británicas, cruce el archipiélago de oeste a este. Así, la primera isla en verse afectada será La Palma, a la que llegará sobre el mediodía, mientras que abandonará el archipiélago por Lanzarote y Fuerteventura, en la tarde del jueves.

Durante estos dos días, este frente frío dejará fuertes aguaceros, con acumulados de 20 a 30 mm en una hora y de 80 a 100 mm en doce horas, sobre todo en las islas de mayor relieve.

Parón en la actividad lectiva

Esta complicada situación meteorológica ha provocado que ya se estén anunciando los primeros parones en la actividad lectiva, que se iniciarán en la isla de La Palma a partir de las 13:30 horas del miércoles; mientras que en el resto de islas de la provincia tinerfeña se pasará a la modalidad telemática desde las 15:00 horas de ese mismo día.

Horas de inicio de la alerta

Esta situación de alerta por lluvias comenzará a diferentes horas según la isla:

  • A las 15:00 horas en La Palma
  • A las 18:00 horas en El Hierro, La Gomera y Tenerife
  • A las 00:00 horas del jueves en Gran Canaria
  • A las 06:00 horas del jueves en Fuerteventura y Lanzarote.
Avance de la borrasca Claudia en Canarias

Avance de la borrasca Claudia en Canarias / Meteored

Fuertes vientos

La alerta por lluvias no es la única que estará vigente en las islas desde este miércoles, ya que el Gobierno de Canarias también declara la alerta por vientos desde mediodía en todo el archipiélago.

En concreto, se espera viento del suroeste moderado a fuerte en costa y medianías (velocidad media 35-60 kilómetros por hora) y fuerte en zonas altas y cumbres (velocidad media 50-70 kilómetros por hora). Se espera que una de las zonas más afectadas sea el Teide, donde se prevé que los vientos puedan alcanzar entre los 60 y los 90 kilómetros por hora.

Durante la madrugada del jueves 13 el viento rolará al oeste en La Palma, El Hierro y La Gomera, mientras que la tarde irá amainando y remitirán las rachas.

Inundaciones

Según informa el Gobierno de Canarias, a partir de las 15:00 horas de este miércoles las islas estarán también en alerta por riesgo de inundaciones pluviales asociadas a la borrasca Claudia.

En este sentido, se podrían suceder inundaciones locales urbanas y por crecimiento súbito de barrancos y pequeños cauces a causa del paso del frente frío, que, además de dejar fuertes aguaceros en las islas de mayor relieve, también podrán sucederse aguaceros localmente fuertes en Lanzarote y Fuerteventura.

Noticias relacionadas y más

Además, son probables tormentas fuertes que, dado el carácter de estos fenómenos, existe la posibilidad de tormentas de intensidad superior de forma puntual, lo que implica la posibilidad de chubascos puntualmente muy fuertes (puede caer mucha agua en poco tiempo).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet alerta de lluvias torrenciales y fuertes vientos en Tenerife por la borrasca Claudia
  2. El tinerfeño Daswani presumía de obtener 7.000 euros de rentabilidad en 30 minutos
  3. El héroe de Tenerife que salvó a tres turistas de morir ahogados: 'Me lancé al mar sin pensarlo
  4. La Aemet avisa de un cambio de temperaturas en Tenerife este miércoles
  5. Samuel Biener, meteorólogo, anuncia la llegada de 'inundaciones súbitas' a estas islas de Santa Cruz de Tenerife: la borrasca Claudia descargará a partir del miércoles
  6. Fin de semana pasado por agua en Tenerife: esta es la previsión de la Aemet
  7. Dueño de los mejores centros de ocio de Tenerife y un amante de los animales: así es el empresario más rico de la provincia según la Lista Forbes 2025
  8. El Cabildo pone en venta por 10 millones bitcoins que compró por 10.000 euros

La borrasca Claudia pone a Tenerife en alerta por lluvias, vientos e inundaciones

La borrasca Claudia pone a Tenerife en alerta por lluvias, vientos e inundaciones

Sigue en directo el avance de la borrasca Claudia en Tenerife: la Aemet activa avisos por lluvia, viento y oleaje

Un muerto y dos heridas graves en un choque entre un coche y una guagua en Guía de Isora

Un muerto y dos heridas graves en un choque entre un coche y una guagua en Guía de Isora

La mejor pastelería de Canarias está en Tenerife: tiene los mejores croissants de pistacho de la isla

La mejor pastelería de Canarias está en Tenerife: tiene los mejores croissants de pistacho de la isla

Así impactará la borrasca Claudia en Tenerife: continúa la previsión de lluvias intensa con 100 l/m2 en 24 horas

El Cabildo de Tenerife impulsa un crecimiento del PIB del 41,5% entre 2010 y 2024

El Cabildo de Tenerife impulsa un crecimiento del PIB del 41,5% entre 2010 y 2024

Clases suspendidas en La Palma y modalidad telemática en toda la provincia occidental por la borrasca 'Claudia'

Clases suspendidas en La Palma y modalidad telemática en toda la provincia occidental por la borrasca 'Claudia'

La borrasca ‘Claudia’ golpeará con fuerza a la provincia de Santa Cruz de Tenerife: lluvias de hasta 100 litros por metro cuadrado y rachas muy fuertes de viento

La borrasca ‘Claudia’ golpeará con fuerza a la provincia de Santa Cruz de Tenerife: lluvias de hasta 100 litros por metro cuadrado y rachas muy fuertes de viento
Tracking Pixel Contents