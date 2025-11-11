La borrasca ‘Claudia’ golpeará con fuerza a la provincia de Santa Cruz de Tenerife: lluvias de hasta 100 litros por metro cuadrado y rachas muy fuertes de viento

La borrasca Claudia ya está en camino y amenaza con alterar la normalidad en toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife, especialmente en La Palma, La Gomera, El Hierro y el suroeste de Tenerife. La Dirección General de Protección Civil y Emergencias ha emitido avisos por lluvias muy fuertes, acumulando hasta 100 litros por metro cuadrado en 12 horas, y alertas por tormentas, viento y oleaje en las costas.

Se espera que la intensidad del viento del suroeste aumente durante la tarde del miércoles, con rachas que podrían superar los 80 km/h en medianías y cumbres, generando riesgo de caída de árboles, ramas y desperfectos en infraestructuras. Las autoridades advierten de crecidas súbitas en barrancos y torrentes, por lo que se recomienda evitar acercarse a cauces y zonas bajas propensas a inundaciones.

En la vida diaria, se prevén interrupciones en el transporte terrestre y marítimo, cierres temporales de puertos y restricciones en paseos marítimos. La borrasca podría afectar también a la movilidad urbana, provocando retenciones y desvíos en carreteras de La Laguna, Santa Cruz y el suroeste de Tenerife.

Protección Civil insiste en extremar la precaución, asegurar elementos en balcones y azoteas, y seguir la información oficial a través de la Red de Alerta Nacional (RAN) y la Aemet. Se aconseja no realizar desplazamientos innecesarios y mantener suministros básicos a mano ante posibles incidencias por inundaciones o cortes de luz.