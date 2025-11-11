La AEMET pide a la población de estas islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife que no salga a la calle ante los avisos amarillos y naranjas de la borrasca Claudia

La borrasca Claudia se aproxima a Canarias y según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), está a pocas horas de impactar en el archipiélago. Todas las islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife tienen activados avisos amarillos o naranjas ante el riesgo que supone este fenómeno meteorológico severo. Además, toda la comunidad se prepara para la llegada de este temporal que dejará tormentas entre este miércoles 12 y el jueves 13 de noviembre.

La sucesión de frentes atlánticos ha llevado a la AEMET a mantener activos diferentes niveles de aviso en Canarias. Los fenómenos meteorológicos adversos que afectan al Archipiélago han puesto en marcha los protocolos de emergencia habituales y la activación de los colores de alerta, que van del amarillo al rojo, en función de su gravedad.

Niveles avisos meteorologia / AEMET

Conocer qué significa cada nivel y cómo debe reaccionar la población es clave para prevenir riesgos y evitar accidentes. Según la AEMET, los avisos indican la probabilidad de que se produzca un fenómeno adverso capaz de causar daños personales o materiales. Con el impacto próximo de la borrasca Claudia, estas recomendaciones cobran especial importancia.

Qué hacer si tu zona está en aviso amarillo

El aviso amarillo es el primero de los tres niveles de alerta meteorológica y señala un riesgo bajo pero existente. En este escenario, los fenómenos previstos no suelen ser extremos, aunque pueden afectar a actividades cotidianas o a quienes desarrollen tareas al aire libre. Actualmente, la AEMET ha activado avisos amarillos en El Hierro, La Gomera y el norte de Tenerife.

Este tipo de aviso suele activarse por lluvias de cierta intensidad, rachas de viento que pueden superar los 70 km/h o por mala mar en los litorales. En estos casos, la AEMET recomienda estar atentos a la evolución del tiempo, especialmente si se vive o trabaja en zonas expuestas, y seguir las actualizaciones oficiales.

Los consejos básicos son:

Consultar con frecuencia los boletines meteorológicos oficiales.

Evitar actividades al aire libre, especialmente en zonas de costa, senderos o cumbres.

Retirar objetos o macetas de balcones y azoteas que puedan caer con el viento.

Circular con precaución, especialmente en carreteras secundarias o con riesgo de desprendimientos.

Aunque el riesgo sea bajo, la experiencia en Canarias demuestra que episodios con aviso amarillo pueden generar incidencias locales, sobre todo en barrancos, vías de alta pendiente o zonas costeras del norte de las islas.

Qué hacer si tu zona está en aviso naranja

El aviso naranja implica un riesgo meteorológico importante. En este nivel, los fenómenos previstos pueden causar impactos graves en bienes o personas, especialmente en lugares vulnerables o con exposición directa al viento, la lluvia o el oleaje. Actualmente, se prevén estos avisos naranjas en toda la isla de La Palma, donde pueden caer hasta 120 l/m2 y en la zona sur de Tenerife; a partir del jueves se espera que estos avisos naranjas se extiendan al sur de Gran Canaria.

Este nivel suele activarse ante la previsión de lluvias torrenciales, vientos superiores a 90 km/h o fuerte oleaje con olas de más de 5 metros, como ocurre con la actual borrasca Claudia.

Ante un aviso naranja, la AEMET y Protección Civil recomiendan adoptar medidas más restrictivas:

Evitar desplazamientos no esenciales , especialmente por carretera o en zonas de montaña.

, especialmente por carretera o en zonas de montaña. Asegurar puertas, ventanas y toldos ante posibles rachas de viento fuertes.

ante posibles rachas de viento fuertes. No acercarse a la costa ni a los paseos marítimos , ya que las olas pueden superar los diques y causar accidentes.

, ya que las olas pueden superar los diques y causar accidentes. No atravesar barrancos ni zonas inundables , aunque parezcan secos.

, aunque parezcan secos. Prestar especial atención a las indicaciones de las autoridades locales y a los canales oficiales de información.

En esta fase, los ayuntamientos y cabildos suelen activar sus planes de emergencia, cerrar senderos, parques y accesos a zonas de riesgo, y emitir comunicados a través de sus redes sociales o del sistema ES-Alert de Protección Civil, que envía avisos directamente al teléfono móvil de los residentes en áreas afectadas.

Los expertos recuerdan que la AEMET puede emitir avisos especiales cuando coinciden varios fenómenos adversos o cuando destacan por su intensidad o duración, como las DANAS o temporales atlánticos. Esta agencia actualiza constantemente las alertas a través de sus cuentas oficiales, especialmente @AEMET_Canarias.

Pero lo más importante es que recuerdes: la prevención es la mejor medida de seguridad.