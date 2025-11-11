Borrasca Claudia en Tenerife: la Aemet activa avisos por lluvia, viento y oleaje en Tenerife ante la llegada de la borrasca Claudia

La borrasca Claudia pone en aviso a Tenerife y marca el inicio de un nuevo episodio de inestabilidad en el Archipiélago. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por lluvias, tormentas y viento, ante la llegada del frente atlántico que comenzará a sentirse desde la tarde del miércoles y se prolongará durante el jueves y el viernes. El organismo meteorológico advierte de un notable empeoramiento del tiempo, especialmente en las medianías y zonas de cumbre, donde podrían registrarse precipitaciones intensas y tormentas eléctricas.

El paso de Claudia vendrá acompañado de rachas de viento que podrían superar los 70 km/h, provocando mala mar y descenso térmico. Las autoridades recomiendan extremar la precaución en los desplazamientos, evitar actividades al aire libre y mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas. La borrasca, de origen atlántico, será la primera de noviembre con impacto significativo en Canarias, marcando un cambio brusco respecto al episodio de calor anómalo vivido en los últimos días.

Haridian del Pino La Aemet activa avisos en Tenerife por la borrasca Claudia: lluvias intensas, viento fuerte y mar de fondo El temporal llegará a Canarias a partir del miércoles y dejará lluvias persistentes, rachas de más de 70 km/h y oleaje en las costas del norte y oeste. Leer más.

Nueva actualización de la Aemet sobre el temporal de lluvia y viento que azotará a Canarias estos días.

Luis Miguel Mora La AEMET pide a la población de estas islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife que no salga a la calle ante los avisos amarillos y naranjas de la borrasca Claudia La Agencia Estatal de Meteorología recuerda cómo actuar ante los avisos meteorológicos que se activan en Canarias por lluvias, viento o fenómenos costeros. Leer más.

Luis Miguel Mora Samuel Biener, meteorólogo, anuncia la llegada de "inundaciones súbitas" a estas islas de Santa Cruz de Tenerife: la borrasca Claudia descargará a partir del miércoles El experto de Meteored (Tiempo.com) España alerta del temporal que azotará las islas esta semana. Leer más.

La Aemet alerta de lluvias torrenciales y fuertes vientos en Tenerife por la borrasca Claudia La Agencia Estatal de Meteorología activa avisos por riesgo importante en La Palma y advierte de tormentas, viento intenso y posibles inundaciones en las islas occidentales Leer más.