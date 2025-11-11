La Aemet avisa: habrá lluvias y bajada de temperaturas este martes en Tenerife
Conoce cómo estará el tiempo en tu isla este 11 de noviembre
Los intervalos nubosos predominarán este martes en Canarias, donde podrán registrarse lluvias débiles y ocasionales en la provincia occidental, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En Tenerife se espera algo de lluvias y una ligera bajada de las temperaturas.
En el mar habrá este o noreste 3 o 4 arreciando a 5 en costas noroeste y sureste durante la tarde. Marejadilla aumentando a marejada en costas noroeste y sureste durante la tarde. En costa oeste, variable 1 a 3 y rizada. A partir de la madrugada, variable 1 a 3 y rizada, con mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros.
Previsión del tiempo por islas para este martes:
TENERIFE
Nuboso en el norte y oeste con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, abriendo claros en el noreste. En el resto, intervalos nubosos, aumentando por la tarde a nuboso. Despejado en cumbres centrales. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste moderado con algún intervalo fuerte en la vertiente sudeste y extremo oeste, tendiendo a amainar a últimas horas del día.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 20 24
LA GOMERA
Nuboso en el norte, con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales. En el resto, intervalos nubosos, aumentando por la tarde a nuboso en la vertiente sur. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado con algún intervalo de fuerte en los extremos noroeste y este, tendiendo a amainar a últimas horas del día.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 20 24
LA PALMA
Nuboso en el norte y este, con probables lluvias en general débiles. En el resto, intervalos nubosos, aumentando por la tarde a nuboso en la vertiente sur. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en las vertientes sudeste y noroeste en la primera mitad del día, tendiendo a amainar a últimas horas del día.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 17 23
EL HIERRO
Nuboso en el norte, con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales. En el resto, intervalos nubosos, aumentando por la tarde a nuboso en la vertiente sur. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en la vertiente sudeste y extremo oeste en la primera mitad del día, tendiendo a amainar a últimas horas del día.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 16 19
LANZAROTE
Predominio de los intervalos nubosos. Temperaturas sin cambios. Viento del nordeste moderado amainando a flojo a últimas horas.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Arrecife 19 25
FUERTEVENTURA
Predominio de los intervalos nubosos. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste moderado amainando a flojo a últimas horas.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Puerto del Rosario 19 24
GRAN CANARIA
Nuboso en el norte con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, principalmente en medianías, tendiendo a intervalos nubosos por la tarde. En el resto, poco nuboso con intervalos ocasionales en el suroeste. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste moderado con algún intervalo fuerte en la vertiente sudeste y extremo oeste, tendiendo a amainar a últimas horas del día.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 20 24
- La Aemet alerta de lluvias torrenciales y fuertes vientos en Tenerife por la borrasca Claudia
- El tinerfeño Daswani presumía de obtener 7.000 euros de rentabilidad en 30 minutos
- El héroe de Tenerife que salvó a tres turistas de morir ahogados: 'Me lancé al mar sin pensarlo
- La Aemet avisa de un cambio de temperaturas en Tenerife este miércoles
- Samuel Biener, meteorólogo, anuncia la llegada de 'inundaciones súbitas' a estas islas de Santa Cruz de Tenerife: la borrasca Claudia descargará a partir del miércoles
- Fin de semana pasado por agua en Tenerife: esta es la previsión de la Aemet
- Dueño de los mejores centros de ocio de Tenerife y un amante de los animales: así es el empresario más rico de la provincia según la Lista Forbes 2025
- El Cabildo pone en venta por 10 millones bitcoins que compró por 10.000 euros