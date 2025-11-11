La Aemet avisa: habrá lluvias y bajada de temperaturas este martes en Tenerife

Los intervalos nubosos predominarán este martes en Canarias, donde podrán registrarse lluvias débiles y ocasionales en la provincia occidental, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En Tenerife se espera algo de lluvias y una ligera bajada de las temperaturas.

En el mar habrá este o noreste 3 o 4 arreciando a 5 en costas noroeste y sureste durante la tarde. Marejadilla aumentando a marejada en costas noroeste y sureste durante la tarde. En costa oeste, variable 1 a 3 y rizada. A partir de la madrugada, variable 1 a 3 y rizada, con mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros.

Previsión del tiempo por islas para este martes:

Nuboso en el norte y oeste con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, abriendo claros en el noreste. En el resto, intervalos nubosos, aumentando por la tarde a nuboso. Despejado en cumbres centrales. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste moderado con algún intervalo fuerte en la vertiente sudeste y extremo oeste, tendiendo a amainar a últimas horas del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 20 24

LA GOMERA

Nuboso en el norte, con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales. En el resto, intervalos nubosos, aumentando por la tarde a nuboso en la vertiente sur. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado con algún intervalo de fuerte en los extremos noroeste y este, tendiendo a amainar a últimas horas del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 20 24

LA PALMA

Nuboso en el norte y este, con probables lluvias en general débiles. En el resto, intervalos nubosos, aumentando por la tarde a nuboso en la vertiente sur. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en las vertientes sudeste y noroeste en la primera mitad del día, tendiendo a amainar a últimas horas del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 17 23

EL HIERRO

Nuboso en el norte, con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales. En el resto, intervalos nubosos, aumentando por la tarde a nuboso en la vertiente sur. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en la vertiente sudeste y extremo oeste en la primera mitad del día, tendiendo a amainar a últimas horas del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 16 19

LANZAROTE

Predominio de los intervalos nubosos. Temperaturas sin cambios. Viento del nordeste moderado amainando a flojo a últimas horas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Arrecife 19 25

Cielos nubosos en Canarias en una imagen de archivo. / @ALICIA_ARMAS

FUERTEVENTURA

Predominio de los intervalos nubosos. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste moderado amainando a flojo a últimas horas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Puerto del Rosario 19 24

GRAN CANARIA

Nuboso en el norte con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, principalmente en medianías, tendiendo a intervalos nubosos por la tarde. En el resto, poco nuboso con intervalos ocasionales en el suroeste. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste moderado con algún intervalo fuerte en la vertiente sudeste y extremo oeste, tendiendo a amainar a últimas horas del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 20 24