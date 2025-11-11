La Aemet activa avisos en Tenerife por la borrasca Claudia: lluvias intensas, viento fuerte y mar de fondo
El temporal llegará a Canarias a partir del miércoles y dejará lluvias persistentes, rachas de más de 70 km/h y oleaje en las costas del norte y oeste
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado varios avisos por lluvias intensas, fuertes rachas de viento y mal estado de la mar en Tenerife debido a la llegada de la borrasca Claudia, que comenzará a afectar a Canarias desde el miércoles 12 de noviembre.
Según la predicción de la Aemet, el temporal alcanzará primero las islas occidentales, dejando precipitaciones persistentes y tormentas que podrían extenderse al resto del archipiélago a lo largo del jueves.
Avisos por lluvias, viento y fenómenos costeros
La Aemet ha activado avisos amarillos (riesgo) en Tenerife por lluvias que podrían superar 20 litros por metro cuadrado en una hora y acumular hasta 60 litros en 12 horas, especialmente en las vertientes suroeste y zonas de medianías.
Además, el viento del suroeste soplará con rachas de hasta 70 u 80 km/h en cumbres y zonas expuestas, lo que podría provocar la caída de ramas, árboles o pequeños desprendimientos.
El mar de fondo del noroeste, con olas de hasta tres metros, también mantiene en alerta a las autoridades portuarias por posibles incidencias en puertos y paseos marítimos del norte y oeste de la isla.
Lluvias más intensas en el suroeste de Tenerife
Los modelos meteorológicos prevén que los chubascos más fuertes y persistentes se concentren en la vertiente suroeste de Tenerife, sobre todo en zonas de medianías y cumbres, donde podrían producirse crecidas de barrancos e inundaciones puntuales.
En las zonas del norte y área metropolitana, las lluvias serán en general moderadas, aunque no se descartan tormentas aisladas a lo largo del miércoles por la tarde y la madrugada del jueves.
Viento del suroeste y descenso térmico
El viento soplará con fuerza desde primeras horas del miércoles y se intensificará a partir del mediodía, sobre todo en Anaga, Teno, Vilaflor y las cumbres de La Esperanza.
La Aemet también prevé un ligero descenso de las temperaturas, con máximas que rondarán los 22 grados en la costa y valores más bajos en medianías y zonas altas.
