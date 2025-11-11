Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Aemet activa avisos en Tenerife por la borrasca Claudia: lluvias intensas, viento fuerte y mar de fondo

El temporal llegará a Canarias a partir del miércoles y dejará lluvias persistentes, rachas de más de 70 km/h y oleaje en las costas del norte y oeste

Fuerte oleaje en las costas de Tenerife.

Fuerte oleaje en las costas de Tenerife. / Arturo Jiménez

Haridian del Pino

Santa Cruz de Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado varios avisos por lluvias intensas, fuertes rachas de viento y mal estado de la mar en Tenerife debido a la llegada de la borrasca Claudia, que comenzará a afectar a Canarias desde el miércoles 12 de noviembre.

Según la predicción de la Aemet, el temporal alcanzará primero las islas occidentales, dejando precipitaciones persistentes y tormentas que podrían extenderse al resto del archipiélago a lo largo del jueves.

Avisos por lluvias, viento y fenómenos costeros

La Aemet ha activado avisos amarillos (riesgo) en Tenerife por lluvias que podrían superar 20 litros por metro cuadrado en una hora y acumular hasta 60 litros en 12 horas, especialmente en las vertientes suroeste y zonas de medianías.

Además, el viento del suroeste soplará con rachas de hasta 70 u 80 km/h en cumbres y zonas expuestas, lo que podría provocar la caída de ramas, árboles o pequeños desprendimientos.

El mar de fondo del noroeste, con olas de hasta tres metros, también mantiene en alerta a las autoridades portuarias por posibles incidencias en puertos y paseos marítimos del norte y oeste de la isla.

Lluvias más intensas en el suroeste de Tenerife

Los modelos meteorológicos prevén que los chubascos más fuertes y persistentes se concentren en la vertiente suroeste de Tenerife, sobre todo en zonas de medianías y cumbres, donde podrían producirse crecidas de barrancos e inundaciones puntuales.

En las zonas del norte y área metropolitana, las lluvias serán en general moderadas, aunque no se descartan tormentas aisladas a lo largo del miércoles por la tarde y la madrugada del jueves.

Viento del suroeste y descenso térmico

El viento soplará con fuerza desde primeras horas del miércoles y se intensificará a partir del mediodía, sobre todo en Anaga, Teno, Vilaflor y las cumbres de La Esperanza.

Noticias relacionadas y más

La Aemet también prevé un ligero descenso de las temperaturas, con máximas que rondarán los 22 grados en la costa y valores más bajos en medianías y zonas altas.

TEMAS

  1. La Aemet alerta de lluvias torrenciales y fuertes vientos en Tenerife por la borrasca Claudia
  2. El tinerfeño Daswani presumía de obtener 7.000 euros de rentabilidad en 30 minutos
  3. El héroe de Tenerife que salvó a tres turistas de morir ahogados: 'Me lancé al mar sin pensarlo
  4. La Aemet avisa de un cambio de temperaturas en Tenerife este miércoles
  5. Samuel Biener, meteorólogo, anuncia la llegada de 'inundaciones súbitas' a estas islas de Santa Cruz de Tenerife: la borrasca Claudia descargará a partir del miércoles
  6. Fin de semana pasado por agua en Tenerife: esta es la previsión de la Aemet
  7. Dueño de los mejores centros de ocio de Tenerife y un amante de los animales: así es el empresario más rico de la provincia según la Lista Forbes 2025
  8. El Cabildo pone en venta por 10 millones bitcoins que compró por 10.000 euros

La Aemet activa avisos en Tenerife por la borrasca Claudia: lluvias intensas, viento fuerte y mar de fondo

La Aemet activa avisos en Tenerife por la borrasca Claudia: lluvias intensas, viento fuerte y mar de fondo

Borrasca Claudia en Tenerife: la Aemet activa avisos por lluvia, viento y oleaje en Tenerife ante la llegada de la borrasca Claudia

Un fascinante varano azul de Indonesia termina en Tenerife víctima del tráfico ilegal

Un fascinante varano azul de Indonesia termina en Tenerife víctima del tráfico ilegal

La AEMET pide a la población de estas islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife que no salga a la calle ante los avisos amarillos y naranjas de la borrasca Claudia

La AEMET pide a la población de estas islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife que no salga a la calle ante los avisos amarillos y naranjas de la borrasca Claudia

La Policía Nacional evita que una mujer se arroje al vacío desde una pasarela del aeropuerto de Tenerife Sur

La Policía Nacional evita que una mujer se arroje al vacío desde una pasarela del aeropuerto de Tenerife Sur

Día mundial del churro: esta churrería de Tenerife ofrece churros ilimitados por solo 10 euros

Día mundial del churro: esta churrería de Tenerife ofrece churros ilimitados por solo 10 euros

Intensifican los controles contra la venta ambulante en zonas turísticas

Intensifican los controles contra la venta ambulante en zonas turísticas

La plantilla de la refinería teme por el futuro de sus puestos de trabajo

Tracking Pixel Contents